獨／立委鄭正鈐遭控欠千萬開庭要求不准旁聽 法官：不是推法庭直播？

國民黨立委鄭正鈐2017年為了選舉、周轉，以支票借款方式，向台中「名媛」鐘家蔆陸續調款1500萬元，鐘女要求歸還未果，提清償借款訴訟，新竹地方法院判鄭必須全數歸還。鄭事後稱是「雙方對於往來關係財務上認知不同」，提上訴，台灣高等法院今行言詞辯論，雙方委任律師出庭。鄭的律師王耀星卻要求「不公開審理」，審判長質疑「不是要法庭直播？」；合議庭評議後，依法院組織法第86條駁回請求。

法院組織法第86條明定「訴訟之辯論及裁判之宣示，應公開法庭行之。但有妨害國家安全、公共秩序或善良風俗之虞時，法院得決定不予公開」，審判長認為本件財產事件、清償借款，不符合不公開審理的事由，且媒體記者本來就會旁聽開庭過程。

鐘家蔆自身也因捲入「IRS國際儲備集團」虛擬貨幣的吸金案，台中高分院去年10月24日依銀行法非法經營收受存款業務罪判她5年2月徒刑，沒收美金160萬餘元。IRS國際儲備體集團被控以投資比特幣，在中國大陸、台灣吸金，案件受矚，鐘女在IRS公司擔任「台灣區辦事處代表」兼8級領導，負責發展組織、招攬下線、網頁使用及收受款項。

鐘家蔆提告指出，鄭正鈐為了選舉、周轉而向她借款，她自2017年起透過匯款、當面給付現金等方式，陸續借款給鄭，鄭正鈐開立票載金額及票載日期分別為500萬元（2017年10月3日）、500萬元（2017年10月6日）、300萬元（2018年3月27日）、200萬元（2018年7月31日）共計4張支票給她。

鐘女表示，鄭正鈐另口頭承諾支付每月20萬元利息，並於2019年4月起陸續簽發本票10張，每張票面金額均為20萬元（總額200萬元），作為支付借款利息的保證。她說，自2021年1月間即開始催告鄭還款，但鄭未還，她因此提告要求對方給付1700萬元。

鄭正鈐辯稱，鐘女主張雙方有借貸關係，應負舉證責任，且鐘女提出的一張支票有塗改發票日期並簽名，不是他本人所為，且票據背後的原因是她違反銀行法吸金犯行，因此請求法官駁回她的訴訟。

新竹地院依據鐘家蔆提出的4張支票、雙方LINE對話紀錄及6張匯款單，以及孫姓女牽線人證詞，認定鄭正鈐、鐘家蔆親自見面會談借款金額、期限、利息。

鐘家蔆2021年1月間陸續與鄭正鈐商討返還借款，竹院法官發現鄭「未曾否認有借款」，於鐘女說「王律師和解書寫好了嗎？要不我請我的律師寫。」他還回「應該OK了，我們約13號碰」，可見雙方確實有借貸關係，且鐘女已經把錢給了鄭，鄭也同意返還1500萬元。

新竹地院認為鄭正鈐聲稱鐘家蔆沒給他錢、沒有消費借貸契約不可採信，判他應清償1500萬元；至於鐘女要求200萬利息部分，法官認為主張有疑，此部分不准。

鄭正鈐上訴，律師王耀星否認有1500萬元借款，並指鄭是民意代表、公眾人物，基本上只要是錢，「就會有壓力，若被假扣押...」審判長打斷他發言，要求他不要提與本案沒有關係的事情。王這才主張鐘家蔆的說法是拼湊出來的「怎麼可能會有1500萬？卻無實際的書證」，並指孫女的證辭前後顛倒、背離事實、倒果為因。

審判長問王耀星「否認有收到錢嗎？」，他答「對，沒錯！」，還指鐘女是「選擇性要找誰討錢」，因鄭是政治人物，但當審判長詢問「為何要開票？」時，王卻說「不再贅述」。

鐘家蔆的律師楊大德表示，鐘女事前根本不認識鄭正鈐，是透過孫姓女子介紹，當時鄭還只是議員，為此鐘女第一次借款時還將錢匯到孫女的帳戶、要求背書，再交給鄭。楊說，鐘女確實有借出1500萬元，雙方的通訊軟體「微信」都有記錄，但鄭正鈐卻一直拖欠，還說「我會籌錢、想辦法處理、謝謝」，鐘女因他是政治人物，不想讓他丟臉，沒想到鄭「不顧誠信、就是不還」，還扯說是IRS投資，但IRS的被害人根本沒有鄭正鈐。

楊說，鐘家蔆與鄭正鈐的微信對話已經好幾年了，鄭臨訟才扯入IRS的說法，與事實不符，雙方的微信可以證明鐘女主張是真的。