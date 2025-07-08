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桃園檢警環再查獲盜採回填廢棄物 11人涉案3手法牟暴利

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市檢警環依據過去查獲農地非法採砂石、回填廢棄物案擴大偵辦及成立專案小組，再查獲犯罪集團假藉整地挖、填牟取不法利益，全案日前偵結，檢察官依違反廢物清理法等罪嫌，起訴11名涉案者包括4家公司負責人，查扣15輛涉案砂石車、挖土機等車輛。

環保局表示，業者在農地非法回填營建混合物行為已違反廢棄物清理法第46條，最重可處5年有期徒刑，併科最高1500萬元罰金，等判決後會進一步核算不法所得及裁罰。

桃園市近年公部門代辦或民間自辦重劃開發案，部分個案發現開發區的土地早年被填入大量廢棄物，如果要清除，少則要另外花數千萬元清運，多的要花十多億元，龜山、平鎮就是活生生的例子，公部門因此對開挖回填採取更嚴格的監控手段。

環保局長顏己喨表示，此案值得注意的手法，為專案小組發現涉案的吳姓主嫌與特定清除業者勾結，透過人頭方式購買桃園市多筆農地，並以土地作為抵押向銀行貸款套現，獲利後隨即非法挖除原生土石（砂石）變賣牟利，開挖深至7公尺，三處開挖盜採回填面積合計約1公頃，嚴重破壞土地原貌。

業者拿到銀行貸款、採砂石變賣牟利後仍不歇手，另外引入營建混合廢棄物收費回填，試圖魚目混珠，讓外界以為真的是整地回填。檢警環專案小組今年3月同步搜索並開挖大園、新屋區三處可疑農地，現場發現回填物中混雜廢鋼筋、廢木材、廢塑膠等廢棄物，嚴重危害農地地力與周邊環境安全，全案偵結起訴11人。

顏己喨強調，非法開挖回填不只行為人，連帶地主也有法律責任，呼籲切勿貪圖利益讓農地淪為不法棄置的溫床，同時也將面臨依法追究相關責任。市民朋友若發現可疑回填行為，請立即通報1999或撥打公害陳情專線0800066666。

環保局估計這一波查獲的三處農地非法盜採回填面積合計約1公頃。圖／環保局提供
環保局估計這一波查獲的三處農地非法盜採回填面積合計約1公頃。圖／環保局提供
桃園查獲農地非法盜採及回填，檢察官查扣15輛車。圖／環保局提供
桃園查獲農地非法盜採及回填，檢察官查扣15輛車。圖／環保局提供

廢棄物 砂石 農地

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