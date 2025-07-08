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上4節目爆料藝人侯怡君是小三 張金鳳涉誹謗遭起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

藝人張金鳳2021年在4個電視節目涉宣稱藝人侯怡君是介入她與蕭大陸交往關係的第三者，台北地檢署認為，是否為「小三」純屬私德，與公共利益無關，屬憲法隱私權保障範疇，且優先於張金鳳的言論自由，今偵結依誹謗罪起訴張金鳳。

起訴指出，張金鳳涉在2021年7月27日「新聞挖挖哇」節目中說「我當初分手，她明明是小三，我都沒有說了，我何苦在我結了婚，而且是3名後，才去跟媒體說侯怡君是小三」翌日在「命運好好玩」節目說「我說就算我今天跟蕭大陸復合，全世界還是會講你是小三」

2021年7月29日在「這！不是新聞」節目面對主持人提問「侯怡君也曾經是你和蕭大陸之間的小三嗎」張金鳳回答「對」。同年8月5日在張金鳳在「震震有詞」節目中說「當初侯怡君你確實傷害了我，你介入了我的感情」、「那會爆出這個小三，純粹是因為侯怡君騷擾我到太嚴重了」

檢方認為，戀人間相識經過、感情發展歷程、交往時點、原因等節，原為當事人私密領域事項，除有主動示眾自願放棄秘密性者，屬憲法第22條所認隱私權保障範疇。

檢方指出，侯怡君雖然是演藝人員、具一定知名度，無礙於經營私生活基本人性需求，私底下有無試圖介入或影響他人故有感情，為其價值觀體現，侯怡君非擔任公職或經營公益事業，是否曾為他人交往關係中的第三者，顯然純屬私德與公共利益無關，不能為了迎合群眾窺探名人隱私的好奇心，就認為從事演藝工作的侯怡君同意私生活供人品評。

檢方認定，不論言論能否證明為真，侯怡君名譽權、隱私權應優先於張金鳳的言論自由而受保障，張金鳳涉犯刑法誹謗罪，依法起訴

蕭大陸前女友張金鳳在上節目掀證據，指控侯怡君電話騷擾。圖／和展提供
蕭大陸前女友張金鳳在上節目掀證據，指控侯怡君電話騷擾。圖／和展提供

小三 藝人 隱私權

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