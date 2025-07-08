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撞死騎士獲判無罪 法官因一原因認定聯結車駕駛無過失

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

屏東縣一名潘姓聯結車駕駛2023年在九如鄉三合街意外撞死林姓機車騎士，不過法官調查事發時騎士想超車聯結車，卻不慎自摔才被撞，聯結車反應時間只有1.4秒，根本躲不掉，因此高等法院高雄分院判潘姓聯結車駕駛無罪。

判決書指出，潘男2023年6月30日早上7時許，在屏東縣九如鄉三和街行駛時，與林姓騎士同向行駛，但騎士想從左方超車，卻因駛出道路邊線導致機車失控，自摔到聯結車前方倒地，隨即遭撞，導致騎士送醫不治。

潘男遭依過失致死罪嫌送辦，但他喊冤騎士是自摔，他根本無從反應來不及剎車。

法官調查，潘男當天駕駛著沒有運送貨物的空聯結車途經該路段，雖然該路段禁止20公噸以上車輛，但潘男駕駛的空聯結車才17多公噸，並未違規。

根據行車記錄器，事發時機車突然朝左邊超車，隨後壓到道路邊線車身向右傾斜，失控摔到聯結車前方，事發前聯結車也沒有突然減速、偏向行駛或蛇行，所以事發原因是因機車超車失控所導致。

從監視器來看，騎士摔車到被撞之間「時間甚短」，經鑑定僅有約1.4秒左右的反應時間，因此法官認為，無論是駕駛為何種車種、或有沒有充分注意車前狀況，都沒辦法避免撞擊事故發生，認定事故潘男「猝不及防，無法避免」，因此判潘男無罪。

高等法院高雄分院。圖／報系資料照
高等法院高雄分院。圖／報系資料照

失控 屏東縣 自摔

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