T台主播宮鬥...張靖玲破壞水晶球、倒髒水 調職她曠工解僱...訴訟連敗

台灣TVBS前主播張靖玲2022年5月間遭調專案組資深文字記者，後又被解僱，她提告請求回復主播原職，士林地方法院認為，張確有侵犯他人物品職場不當行為，調職處分無不合法，張女長達4個月不提供文字記者勞務，曠職且繼續達3日以上，經規勸9次未改善等，公司終止勞動契約有理由，判她敗訴。張女上訴，台灣高等法院今駁回。

TVBS主播「宮鬥案」轟動一時，牽涉多名女主播，古姓女主播裝設針孔拍攝辦公室畫面，發現同事相關行為後申訴，TVBS訪談多人，其中游姓女主播的申訴書提及，游女把隔離霜擠在古女的高跟鞋，又自稱親眼看見張女剪破古女的毛衣。張女則稱，古女帶著風水師到主播台貼符、擺陣，也透過律師發聲明，強調沒有剪人毛衣，是游姓女主播虛構，TVBS未查證相關不實言論。

主播宮鬥引發張靖玲遭調職、解僱。張女主張TVBS不法調動，請求回復主播原職，訴訟期間又被解僱，追加請求確認兩造間僱傭關係存在及給付薪資等。

士院勘驗古姓主播提供的畫面，顯示張靖玲在2021年10月間，趁古女不在座位時，特意至她座位弄汙破壞座位上的水晶球，見「請勿關機」紙條，蓄意長按電源鍵強制關掉古女的電腦，並倒入髒液至禮盒紙袋。

士院認為，TVBS開會認定張靖玲不當侵害古女，應將兩人工作區域隔開，如轉換工作職務或座位區分開，張靖玲不承認且不簽署工作職場行為改善書，無法確保將來不再發生；張靖玲遭處分調職，從主播被調為專案組資深文字記者，即使衍生工作內容適應、陪伴及陪同母親就診、主播光環喪失等不利益，也是TVBS合法行使懲戒權，不能認調職處分不合法。

解僱合法性部分，張女長達4個月均不提供文字記者勞務，曠職且繼續達3日以上等情狀，TVBS經9次規勸，她仍未改善。士院認為張女不能因爭執調職處分的合法性而未到職，或擔心被解釋為同意調動而曠職，TVBS依勞基法終止勞動契約有理。士院也提及，TVBS於2022年9月13日一次發布9次大過處分、解僱等行為，則不符合「累計大過警告無效後，再行解僱」規定。

張靖玲認為解僱命令不合法，僱傭關係仍存在，TVBS應回復她主播職務，按月支付薪資6萬6125元本息及提繳勞工退休金4008元。

高院民事庭認為，張女2021年10月間汙穢同事私人物品等行為遭公司認定構成職場不當侵害，建議她調職並要求出具行為改善書，但遭張女拒絕，TVBS因而在2022年5月1日將她調任為文字記者，調查合法生效。