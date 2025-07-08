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罷團志工遭揮拳攻擊、遭辱罵綠共政敵 簡舒培陪同告公然侮辱、強制罪

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

罷團「文山退葆」志工上周傳出遭民眾揮拳攻擊，辱罵「綠共、政敵」，今在民進黨籍北市議員簡舒培、律師陪同下，遭揮拳志工提告涉案的邱姓男子涉刑法強制罪、公然侮辱罪。

「文山退葆」志工指出，上周文山退葆一群志工於下班尖峰時間在文山區辛亥路與興隆路口從事合法罷免行動，遭邱姓男子從馬路對面助跑、揮拳攻擊，辱罵「綠共、政敵」質疑「為什麼要罷免賴士葆」志工說，這並非個案，類似事件已在賴士葆立委所屬選區幾乎每隔幾天就會發生。

志工表示，文山區一直被稱為文教區，同時也是前總統馬英九的住所所在地，理應治安穩定，但如今因為罷免案卻暴力恐嚇威脅頻傳，蛋至今從未見過賴士葆公開譴責或呼籲理性。文山退葆認為「面對暴力不應沉默，不表態即是默許」

律師指出，今提告邱姓男子涉刑法強制罪、公然侮辱罪，認為對方有傷害意圖，造成志工身心嚴重打擊、撞到告示牌。

罷團「文山退葆」志工上周傳出遭民眾揮拳攻擊，辱罵「綠共、政敵」今提告強制罪、公然侮辱罪。記者葉信菉／攝影
罷團「文山退葆」志工上周傳出遭民眾揮拳攻擊，辱罵「綠共、政敵」今提告強制罪、公然侮辱罪。記者葉信菉／攝影

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