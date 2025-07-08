罷團告發鄭正鈐涉違反國家安全法 提交中國浙江製造濕紙巾作證物

新竹市雙罷免總部發言人林志潔與領銜人戴振博，今年6月間告發國民黨新竹立委鄭正鈐涉貪汙、反滲透法等罪嫌，今林志潔等人攜帶民眾拾獲印有鄭正鈐人像、中國浙江製造的濕紙巾競選小物，交給檢方作為證物。

林志潔與新竹雙罷總部領銜人戴振博、律師陳又新今到北檢補陳近日所搜集新證據。他們認為，6月告發鄭正鈴涉收受中國物資、疑有中資介選，敏感時刻卻有相關物資遭棄置，恐怕是毀證滅跡，今繳交民眾拾獲的部分競選物資給地檢署作為證物。

他們指出，民眾今年6月26日在台北市松山區福成里敦化南路一段社區的垃圾場，發現一批遭棄置的鄭正鈴2023年競選濕紙巾，該濕紙巾無我國的衛生許可字號，製造來源是中國浙江省金華市，保存日期到2026年底。

他們稱，揭弊者直指「鄭委員因債台高築，2023年選戰中已周轉不靈，曾向地方犯罪組織借款仍不足，不得已曾在選戰最激烈時，前往香港求援，回國後始有資金繼續選舉」如揭弊者所言屬實，鄭正鈴是否有資產在香港或中國而未誠實申報?或究竟是誰在香港提供資金?籲請檢調確認鄭正鈴的入出境紀錄和金流，避免中資干預選舉。

林志潔今年6月18日與領銜人戴振博、律師陳又新至台北地檢署，告發鄭正鈐涉長期接受的大陸「政治獻金」並透過微信軟體指示助理持鄭的手機協助操作與國務院台灣辦公室訊息，傳遞我國政府檔案予國台辦，涉犯國家安全法等罪。

林志潔等人指控鄭正鈐接受廠商「請託標案」、「喬事情」並要求廠商「供養助理」涉貪汙收受不正利益罪，另還有涉「低薪高報」偽造文件請領助理費，未依法替助理投保勞健保，以及濫用立法院公務車以節省油費及過路費、濫用警政署指派隨扈協助駕車與從事競選及反罷免活動，涉犯貪汙侵占公用財物罪。