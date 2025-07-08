快訊

老天有眼…土城警沿國道下苦功 謝男犯案凶器居然真找到了

一表看懂！亞洲國家對等關稅新舊差異比較 柬埔寨稅率大減13%

東亞和平怎麼實現？台灣與沖繩的戰爭記憶對話

聽新聞
0:00 / 0:00

騎車停等紅燈使用手機收罰單 稱僅查看ChatGPT不影響安全 未說服法官

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

黃姓男子在基隆市騎機車，停等紅燈時使用手機收到罰單。他認為當時用雙腳保持平衡，手持手機看ChatGPT回覆內容，不會有礙駕駛安全，訴請駁回告訴。法官審理後指出，黃男行為屬道交條例「其他」有礙駕駛安全行為，且他遇警攔查時曾請求通融，代表自知違規，駁回告訴。全案可上訴。

基隆警方舉發黃男去年6月22日上午9時許，騎機車行經基隆市一處路口，停等紅燈時違規使用手機，公路局台北市區監理所依道路交通管理處罰條例，裁處罰鍰1000元。

黃男不服並提起行政訴訟，指他當時停等紅燈，確實有拿出手機，但他沒有撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全行為，他只是在看ChatGPT先前回覆他所提問題的內容，沒有達到有礙駕駛安全的程度。

黃男認為，停等紅燈時機車處於靜止狀態，這種狀況與行駛道路動態相比，兩者間有明顯差別，對安全行為的要求不應混為一談。

黃說，動態行駛道路時，雙手必須緊握兩個手把，保持車體平衡，視線也需充分注意路況，當然不能手持手機查看內容。然而停等紅燈時，騎士以雙腳著地保持機車不倒，取代以雙手緊握車頭手把保持平衡，此時雙手可以暫時離開手把，不會有礙駕駛安全。

黃男表示，停等紅燈時雖然手持手機查看內容，但視線餘光仍隨時注意前方號誌秒數，對周圍狀況也保持必要警覺，後來也沒有在變換燈號後，來不及收回手機的不安全狀況，聲明撤銷處分。

台北市區監理所答辯，黃男騎機車停等紅燈時，以手持方式使用行動電話，可能分散注意力，甚至降低操控車輛的能力，一旦遇到緊急狀況，很難迅速做出反應，也會影響駕駛及其他用路人的安全，聲明駁回告訴。

台北高等行政法院地方行政訴訟庭法官審理後指出，黃男在警方攔查時，對警員說「可以給我通融一下嗎？我是知道不能講手機啦，就只是剛好有東西我看一下，我有在注意紅燈變換的時間，以後會注意啦」等話，如果黃男自認合於規定，應不會請求通融，事後主張沒有達到有礙駕駛安全程度讓人存疑。

法官說，黃男陳述當時手持行動電話，是在看ChatGPT回覆內容，但依駕車禁止使用行動電話宣導辦法規定，手持使用行動電話執行應用程式，即屬道交條例所稱「其他有礙駕駛安全之行為」。

黃男強調視線餘光注意號誌秒數、對周圍狀況保持警覺，但法官認為他騎車停等紅燈，手持行動電話察看ChatGPT回覆內容，仍不能排除會分散注意力，甚至專注查看內容，導致降低行車操控能力，一旦遭遇緊急狀況，難以迅速反應，認定已屬有礙駕駛安全行為，未採信黃男主張並駁回告訴。

黃姓男子在基隆市騎機車，停等紅燈時使用手機收到罰單。他認為當時用雙腳保持平衡，手持手機看ChatGPT回覆內容，不會有礙駕駛安全，訴請駁回告訴。法官認定黃男行為屬道交條例「其他」有礙駕駛安全行為，駁回告訴。圖非當事人。記者邱瑞杰／攝影
黃姓男子在基隆市騎機車，停等紅燈時使用手機收到罰單。他認為當時用雙腳保持平衡，手持手機看ChatGPT回覆內容，不會有礙駕駛安全，訴請駁回告訴。法官認定黃男行為屬道交條例「其他」有礙駕駛安全行為，駁回告訴。圖非當事人。記者邱瑞杰／攝影
黃姓男子在基隆市騎機車，停等紅燈時使用手機收到罰單。他認為當時用雙腳保持平衡，手持手機看ChatGPT回覆內容，不會有礙駕駛安全，訴請駁回告訴。法官認定黃男行為屬道交條例「其他」有礙駕駛安全行為，駁回告訴。圖非當事人。記者邱瑞杰／攝影
黃姓男子在基隆市騎機車，停等紅燈時使用手機收到罰單。他認為當時用雙腳保持平衡，手持手機看ChatGPT回覆內容，不會有礙駕駛安全，訴請駁回告訴。法官認定黃男行為屬道交條例「其他」有礙駕駛安全行為，駁回告訴。圖非當事人。記者邱瑞杰／攝影

ChatGPT 基隆 紅燈

延伸閱讀

颱風丹娜絲影響 省道3處現災情

慎防交通罰單詐騙新招！公路局：不提供連結繳費，請上官方網站查證

詐騙手法更新催繳交通罰單 公路局提醒請勿點選假連結

ChatGPT幫擇日！她照推薦日子安排婚禮 驚見「忌嫁娶」：差點毀婚禮

相關新聞

獨／逆子推死75歲病母今求交保 姊淚灑法庭：你出來下一個走就是爸爸

台中市邱姓男子去年初時與罹患帕金森氏症的母親口角，推倒母親致死，一審國民法官審理，認有「情堪憫恕」的減刑條件，判4年6月...

T台主播宮鬥...張靖玲破壞水晶球、倒髒水 調職她曠工解僱...訴訟連敗

台灣TVBS前主播張靖玲2022年5月間遭調專案組資深文字記者，後又被解僱，她提告請求回復主播原職，士林地方法院認為，張...

獨／立委鄭正鈐遭控欠千萬開庭要求不准旁聽 法官：不是推法庭直播？

國民黨立委鄭正鈐2017年為了選舉、周轉，以支票借款方式，向台中「名媛」鐘家蔆陸續調款1500萬元，鐘女要求歸還未果，提...

超商女員工異想天開網購Apple Watch 竟拆箱偷錶再退貨遭判刑

新竹林女在超商工作期間，在網路訂購一支Apple Watch，再利用職務之便拆箱取走包裹內容物，再將空包裝封回放回原位等...

台美雙重國籍男買7千萬PP、RM腕表 涉詐294萬退稅款起訴

台美雙重國籍余姓男子涉在2019年至2020年在台的精品鐘表店購買李察米爾Richard Mille 、百達翡麗Pate...

桃園檢警環再查獲盜採回填廢棄物 11人涉案3手法牟暴利

桃園市檢警環依據過去查獲農地非法採砂石、回填廢棄物案擴大偵辦及成立專案小組，再查獲犯罪集團假藉整地挖、填牟取不法利益，全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。