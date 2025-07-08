騎車停等紅燈使用手機收罰單 稱僅查看ChatGPT不影響安全 未說服法官

黃姓男子在基隆市騎機車，停等紅燈時使用手機收到罰單。他認為當時用雙腳保持平衡，手持手機看ChatGPT回覆內容，不會有礙駕駛安全，訴請駁回告訴。法官審理後指出，黃男行為屬道交條例「其他」有礙駕駛安全行為，且他遇警攔查時曾請求通融，代表自知違規，駁回告訴。全案可上訴。

基隆警方舉發黃男去年6月22日上午9時許，騎機車行經基隆市一處路口，停等紅燈時違規使用手機，公路局台北市區監理所依道路交通管理處罰條例，裁處罰鍰1000元。

黃男不服並提起行政訴訟，指他當時停等紅燈，確實有拿出手機，但他沒有撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全行為，他只是在看ChatGPT先前回覆他所提問題的內容，沒有達到有礙駕駛安全的程度。

黃男認為，停等紅燈時機車處於靜止狀態，這種狀況與行駛道路動態相比，兩者間有明顯差別，對安全行為的要求不應混為一談。

黃說，動態行駛道路時，雙手必須緊握兩個手把，保持車體平衡，視線也需充分注意路況，當然不能手持手機查看內容。然而停等紅燈時，騎士以雙腳著地保持機車不倒，取代以雙手緊握車頭手把保持平衡，此時雙手可以暫時離開手把，不會有礙駕駛安全。

黃男表示，停等紅燈時雖然手持手機查看內容，但視線餘光仍隨時注意前方號誌秒數，對周圍狀況也保持必要警覺，後來也沒有在變換燈號後，來不及收回手機的不安全狀況，聲明撤銷處分。

台北市區監理所答辯，黃男騎機車停等紅燈時，以手持方式使用行動電話，可能分散注意力，甚至降低操控車輛的能力，一旦遇到緊急狀況，很難迅速做出反應，也會影響駕駛及其他用路人的安全，聲明駁回告訴。

台北高等行政法院地方行政訴訟庭法官審理後指出，黃男在警方攔查時，對警員說「可以給我通融一下嗎？我是知道不能講手機啦，就只是剛好有東西我看一下，我有在注意紅燈變換的時間，以後會注意啦」等話，如果黃男自認合於規定，應不會請求通融，事後主張沒有達到有礙駕駛安全程度讓人存疑。

法官說，黃男陳述當時手持行動電話，是在看ChatGPT回覆內容，但依駕車禁止使用行動電話宣導辦法規定，手持使用行動電話執行應用程式，即屬道交條例所稱「其他有礙駕駛安全之行為」。