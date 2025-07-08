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超商女員工異想天開網購Apple Watch 竟拆箱偷錶再退貨遭判刑

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹林女在超商工作期間，在網路訂購一支Apple Watch，再利用職務之便拆箱取走包裹內容物，再將空包裝封回放回原位等待退貨。賣家收到後，發現包裹空無一物報警。新竹地院依詐欺取財罪，判林女拘役30日，得易科罰金3萬元，贓物則歸還被害人。

判決書指出，21歲林女2023年任職於新竹市某超商門市，同年11月17日下午某時許，她用自己的蝦皮購物帳號在林姓賣家的商場下單購買Apple Watch S8（含紅色錶帶）一支，並選擇貨到付款方式，設定寄送至她任職的超商門市。

商品送達後，林女利用職務之便，直接從貨架取走包裹，進入員工休息室拆箱取走手錶，再將空包裝封好放回原位，企圖掩蓋取貨事實。賣家隔日接獲蝦皮通知商品遭退貨，卻在另一家超商現場開箱時發現手錶不翼而飛，報警提告。

林女起初否認犯行，辯稱是「表姊」代為操作，還稱對購物過程並不清楚。但檢警調查後發現，帳號申請門號為林女所有，所稱「表姊」亦查無此人，且林女蝦皮帳號有多次「買家未取件」及「包裹遺失」交易紀錄。

法官認為，林女正值青年，不思循正途獲取財物，竟以詐術騙得他人財物，造成賣家財產無辜損害，所為實不足取；惟念及林女終能坦承犯行，並歸還贓物，最終依利用職務機會詐得財物，判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

新竹林女在超商工作期間，在網路訂購一支Apple Watch，再利用職務之便拆箱取走包裹內容物，再將空包裝封回放回原位等待退貨。示意圖／報系資料照
新竹林女在超商工作期間，在網路訂購一支Apple Watch，再利用職務之便拆箱取走包裹內容物，再將空包裝封回放回原位等待退貨。示意圖／報系資料照

蝦皮購物 賣家 超商

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