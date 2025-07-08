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指侯怡君為第三者 蕭大陸前女友張金鳳遭訴

中央社／ 台北8日電

藝人蕭大陸的前女友張金鳳於民國110年間上電視節目時，宣稱蕭大陸妻子、藝人侯怡君是介入她與蕭交往關係的第三者，侯怡君提告誹謗。台北地檢署今天依誹謗罪起訴張金鳳。

檢方指出，張金鳳於110年7月27日至8月5日間，在電視節目「新聞挖挖哇」、「命運好好玩」、「這！不是新聞」、「震震有詞」等電視節目中，宣稱侯怡君是介入她與蕭大陸交往關係的第三者。

侯怡君認為，張金鳳的指摘純涉私德且足以毀壞她的名譽、貶抑她的人格評價及社會地位，因此提告張金鳳涉及誹謗罪。

檢方指出，戀人間相識的經過、感情發展歷程、交往時點及原因等節，原為當事人私密領域事項，除非主動示眾而自願放棄秘密性外，均屬憲法第22條隱私權的保障範疇。侯怡君雖然是演藝人員，且具有一定之知名度，但無礙於經營私生活的基本人性需求。

檢方表示，侯怡君是否曾為他人交往關係中的第三者，顯然純屬私德而與公共利益無關，不論張女的言論可否證明為真，侯怡君的名譽權及隱私權應優先於張女的言論自由而受保障。

檢方認為，侯怡君並未在公開場合或透過傳播媒體對外發表批判或使人誤解張女感情生活的言論，張女的動機非在澄清誤會或排除侵害，而是藉由毀損侯怡君名譽的方式宣洩不滿，今天依誹謗罪起訴張女。

藝人 關係 隱私權

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