快訊

輸美商品拚到20%關稅 越南拿到協議卻恐踩進地雷？

彰化至台中近海驚見「超強對流胞」特徵 鄭明典：恐狂風暴雨+冰雹

本地AI手機遭噴「就是笑話」！內行人反點出最大特色：取向不一樣

線上博弈手遊也違法 新竹男沉迷簽注還沒中獎先判刑

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

玩線上博弈遊戲小心違法！新竹38歲鍾男因沉迷簽注今彩539，透過某博弈遊戲網站與APP手遊下注，遭警方查獲後送辦。新竹地院依刑法以網際網路賭博財物罪，判處鍾男罰金3千元，得易服勞役3天。

判決書指出，鍾男於2023年4月至7月間，在新竹住處使用手機與家中網路登入線上博弈網站，申請會員後，透過超商代碼繳費或轉帳方式，將新台幣兌換為網站點數，並以會員帳號投注今彩539號碼，下注金額10元起跳，若押中可獲得獎金，未中獎則資金歸網站所有。

警方蒐證後持搜索票查扣該網站，並於2023年7月12日查獲該網站會員資料後，調閱IP後鎖定鍾男，並通知鍾男到案說明，鍾男到案後坦承犯行。

法官認為，鍾男不思以正當途徑獲取財物，竟透過網路從事賭博，助長社會投機僥倖，亦間接促進非法賭博行業，危害社會善良風俗，最終依網際網路賭博財物罪，判處鍾男罰金3千元，得易服勞役3天。

新竹鍾男因沉迷簽注今彩539，透過某博弈遊戲網站與APP手遊下注，新竹地院依網際網路賭博財物罪判刑。示意圖／Pexels
新竹鍾男因沉迷簽注今彩539，透過某博弈遊戲網站與APP手遊下注，新竹地院依網際網路賭博財物罪判刑。示意圖／Pexels

網站 網路 賭博

延伸閱讀

關稅戰像賭博…台商壓力山大 齊聚高球場、瘋山區蓋別墅

颱風過境...新竹逾3千戶一度停電 台電搶修均已復電

百貨公司吃灌湯包卻「天降老鼠屎」？ 客人反胃嘔吐

丹娜絲減為輕颱 上午6時桃園新竹交界出海

相關新聞

超商女員工異想天開網購Apple Watch 竟拆箱偷錶再退貨遭判刑

新竹林女在超商工作期間，在網路訂購一支Apple Watch，再利用職務之便拆箱取走包裹內容物，再將空包裝封回放回原位等...

影／行政院災防辦科長洪明全涉詐交保 友人與媒體上演武打戲

上溢國際公司未經許可，低價輸入鳳凰電波醫療器材，再賣給「嘉仕美」等10餘間知名醫美診所，診所以每次10萬元高價替客戶施打...

線上博弈手遊也違法 新竹男沉迷簽注還沒中獎先判刑

玩線上博弈遊戲小心違法！新竹38歲鍾男因沉迷簽注今彩539，透過某博弈遊戲網站與APP手遊下注，遭警方查獲後送辦。新竹地...

核定了！海巡人員深夜危勞津貼實施 駐地外執勤每小時100元

行政院核定「海巡輪班輪休人員深夜危勞性勤務津貼」，本月1日起支領，每小時100元，適用海巡署艦隊分署各海巡隊及偵防分署特...

86歲老翁上午飲用高粱酒後騎車返家撞傷女騎士 法院判刑2月

86歲杜姓老翁與友人飲用高粱酒後，騎車返家，途中因酒精影響，擦撞停等紅燈的鄭姓女騎士，導致鄭女受傷；警方測得杜的酒測值為...

民進黨北市議員前助理謊稱代墊議員費用詐騙友人 法院詐欺罪判刑

民進黨籍台北市議員洪婉臻前助理許姓男子，利用助理身分，以代墊議員費用支出以及頒發里長給學童的獎學金，分別向二名友人詐騙6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。