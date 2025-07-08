線上博弈手遊也違法 新竹男沉迷簽注還沒中獎先判刑

玩線上博弈遊戲小心違法！新竹38歲鍾男因沉迷簽注今彩539，透過某博弈遊戲網站與APP手遊下注，遭警方查獲後送辦。新竹地院依刑法以網際網路賭博財物罪，判處鍾男罰金3千元，得易服勞役3天。

判決書指出，鍾男於2023年4月至7月間，在新竹住處使用手機與家中網路登入線上博弈網站，申請會員後，透過超商代碼繳費或轉帳方式，將新台幣兌換為網站點數，並以會員帳號投注今彩539號碼，下注金額10元起跳，若押中可獲得獎金，未中獎則資金歸網站所有。

警方蒐證後持搜索票查扣該網站，並於2023年7月12日查獲該網站會員資料後，調閱IP後鎖定鍾男，並通知鍾男到案說明，鍾男到案後坦承犯行。