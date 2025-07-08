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核定了！海巡人員深夜危勞津貼實施 駐地外執勤每小時100元
行政院核定「海巡輪班輪休人員深夜危勞性勤務津貼」，本月1日起支領，每小時100元，適用海巡署艦隊分署各海巡隊及偵防分署特勤隊，執行海域巡邏、海上治安維護、海域與海岸救難等勤務或其他外出執行勤務。
海巡署今表示，行政院上月30日核定海巡人員深夜危勞津貼，每日凌晨0時至6時於駐地外執行勤務無法休宿者，每小時給予100元津貼，本月1日起實施，有1700餘人支領，每年經費4500餘萬元，以激勵海巡基層單位人員工作士氣，肯定深夜執勤危險及辛勞。
海巡署表示，為體恤海巡人員24小時輪值，守護國家安全，維護海域治安與人民福祉，特別是因應來自中國與日俱增威脅與海上灰色地帶襲擾，海委會主委管碧玲今年3月起爭取深夜危勞津貼，經多次協商及說明，獲行政院肯定及相關部會支持。
海巡署指出，海巡人員因身分別不同，須依法適用不同加給之規定，海委會提升同仁待遇福利，反映基層同仁需求，依政府薪資政策整體考量爭取；海巡署以堅定立場及行動，捍衛我國主權及海域安全，確保人民生命身體財產安全。
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