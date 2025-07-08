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86歲老翁上午飲用高粱酒後騎車返家撞傷女騎士 法院判刑2月

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

86歲杜姓老翁與友人飲用高粱酒後，騎車返家，途中因酒精影響，擦撞停等紅燈的鄭姓女騎士，導致鄭女受傷；警方測得杜的酒測值為每公升0.17毫克，檢方偵訊時，杜承認犯行，台南地院考量他年滿80歲，依法減刑，依公共危險罪判刑2月。

判決書引用起訴書指出，86歲杜姓老翁去年1月20日上午9時許，在台南市安南區與友人共飲高粱酒後，隨即騎車返家而行駛在市區道路，結果因酒後反應變慢、注意力減低，不慎擦撞前方停等紅燈、由鄭姓女子所騎的機車而肇事，並導致鄭女腳踝輕微扭傷（未提告）。

警方獲報對杜施以呼氣測試酒精濃度，測得為每公升0.17毫克，已達不能安全駕駛動力交通工具程度；檢方偵訊時，杜承認犯行，依公共危險罪提起公訴，聲請簡易判決處刑。

法院審酌，因杜已年滿80歲，依刑法第18條第3項規定，減輕其刑。杜漠視自身安危，置用路人交通安全於不顧，行為應受有相當程度之處罰；考量杜酒後駕車行為屬初犯，犯後承認犯行，尚有悔意，兼衡其教育程度、家庭經濟狀況等，依公共危險罪判刑2月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

86歲杜姓老翁與友人上午飲用高粱酒後，騎車返家，途中因酒精影響，擦撞停等紅燈的鄭姓女騎士，導致鄭女受傷。本報資料照片
86歲杜姓老翁與友人上午飲用高粱酒後，騎車返家，途中因酒精影響，擦撞停等紅燈的鄭姓女騎士，導致鄭女受傷。本報資料照片

台南 酒精

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