民進黨北市議員前助理謊稱代墊議員費用詐騙友人 法院詐欺罪判刑

民進黨籍台北市議員洪婉臻前助理許姓男子，利用助理身分，以代墊議員費用支出以及頒發里長給學童的獎學金，分別向二名友人詐騙6萬元、4萬元得逞；台南地院審理時，他承認犯行，供稱是經濟困難，為籌措房租及生活開銷而犯案，法院依詐欺罪判處拘役90天。

判決書指出，許姓男子去年6月、7月擔任民進黨籍台北市議員洪婉臻的助理時，利用助理身分，在6月至7月間，3度向周姓友人聲稱協助代墊議員費用支出為由，分別借款2萬、1萬、3萬元；周不疑有他，總計轉帳6萬元至許的帳號。

許在去年7月又跟蔡姓友人聯繫，謊稱要頒發里長給學童的獎學金，二度請蔡協助代墊費用，蔡因此2度轉帳1萬、3萬元至許的帳戶內；許姓男子利用助理身分詐得6萬元、4萬元得逞，事後卻避不見面，遲遲不還錢。

周姓、蔡姓男子二人始終得不到許姓男子還錢的回覆，分別向台北市警萬華分局以及台南市警歸仁分局提出詐欺告訴；檢方偵訊時，許承認犯行，表示是因一時經濟困難，為籌措房租及生活開銷等費用，才會向二人詐財。

法院指出，許姓男子明知未曾發生代墊議員費用支出以及頒發里長給學童的獎學金等事由，仍虛構事實，以此向周姓、蔡姓男子借款，屬於以詐偽手段使人陷於錯誤而轉帳至指定帳戶，所為犯詐欺取財罪，事證明確，犯行均洵堪認定，應予依法論科。

法院審酌，許姓男子曾犯竊盜案件（行竊電纜線）遭判處有期徒刑6月確定，於2023年10月20日易科罰金執行完畢，仍未能戒慎行事，且正值青年，猶不思循正當途徑獲取所需，先後虛構不實事由誆騙友人，顯見漠視法紀心態。