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影／行政院災防辦科長洪明全涉詐交保 友人與媒體上演武打戲

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

上溢國際公司未經許可，低價輸入鳳凰電波醫療器材，再賣給「嘉仕美」等10餘間知名醫美診所，診所以每次10萬元高價替客戶施打，且探頭還重複使用；刑事局前天索搜約拘提上溢國際黃家4兄弟共12人到案，包括兼差拉客的行政院災害防救辦公室科長洪明全，台北地檢署複訊後依詐欺、違反醫師法等罪命洪明全20萬交保，黃家4兄弟聲押禁見。

警方查扣非法醫美儀器、探頭、改機組裝工具及電子零件、玻尿酸、肉毒桿菌、減肥針劑等證物，同步約談「嘉仕美」負責人李晉良等整形醫師到案，詢後先請回，檢方將擇日傳喚說明。

被聲押的黃家兄弟包括大哥黃國忠、二哥黃國祥、三哥黃千萬、四弟黃培軒；仲介密醫的前護理師陳玉婷50萬交保、上溢國際職員游秀如、呂志祥10萬交保、姊弟檔張嘉倫（黃培軒妻）20萬交保、張順鈞5萬交保。

洪明全交保離去時，他的一名白衣友人為阻擋媒體拍攝，與媒體爆發推擠衝突，白衣男很早就在法警室外等候，見媒體要拍照刻意上前推擠，洪明全趁亂被另名黑衣男帶走，眾媒體與白衣男爆衝突之際，洪明全突然腿軟踉蹌摔倒，而白衣男則不斷叫囂、態度囂張，驚動北檢法警拿出甩棍戒護，旋即與洪明全分頭離去。

據了解，洪明全過去是消防員，警大畢業，常在臉書分享防災知識，因曾在馬祖任職，網友稱其為「馬祖王陽明」，沒想到涉詐交保後卻抱頭鼠竄，人設陽光形象完全破功。

據調查，上溢國際主要由黃國祥負責，近兩年從大陸引進劣質鳳凰拉皮醫材，經加工改裝後，低價賣給知名醫美診所牟利；由於診所替客戶打一次要10萬元，掮客陳玉婷認有利可圖，涉與黃培軒合謀，由陳玉婷找客戶前往五星級「萬怡酒店」，由黃培軒冒充密醫出面施打，每次僅5至6萬元，有些客人注重隱私，還有「到府服務」的選項。

調查指出，陳玉婷將好康報給舊識洪明全，洪明全趁休假兼差當「小蜜蜂」，仲介女客人給黃培軒抽成，日前被警方當場在飯店抓包，檢警認為他明知醫材違規，卻為貪圖利益不實引薦，涉詐欺與違反醫師法。

鳳凰電波又稱鳳凰拉皮，是種非侵入性的醫學美容療程，利用高頻電波加熱皮膚深層，刺激膠原蛋白新生，達到緊膚、除皺、改善膚質的效果。 它也被稱為Thermage FLX，是一種最新的緊膚技術，代言人是知名女星林心如。

行政院災害防救辦公室科長洪明全白衣友人與媒體爆衝突。記者張宏業／攝影
行政院災害防救辦公室科長洪明全白衣友人與媒體爆衝突。記者張宏業／攝影
行政院災害防救辦公室科長洪明全涉詐欺20萬交保。記者張宏業／攝影
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上溢國際職員張嘉倫涉詐欺20萬元交保。記者張宏業／攝影
上溢國際職員張嘉倫涉詐欺20萬元交保。記者張宏業／攝影
仲介客戶給密醫黃培軒施打鳳凰拉皮的前護理師陳玉婷（左）50萬交保。記者張宏業／攝影
仲介客戶給密醫黃培軒施打鳳凰拉皮的前護理師陳玉婷（左）50萬交保。記者張宏業／攝影
上溢國際職員游秀如涉詐欺10萬元交保。記者張宏業／攝影
上溢國際職員游秀如涉詐欺10萬元交保。記者張宏業／攝影
行政院災害防救辦公室科長洪明全涉詐欺交保候，突然腿軟摔個四腳朝天。記者張宏業／攝影
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上溢國際負責人黃國祥胞弟黃培軒充當密醫遭聲押禁見。記者黃義書／攝影
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上溢國際負責人黃國祥涉詐欺遭聲押禁見。記者黃義書／攝影
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診所 馬祖

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