行政院災防辦科長仲介密醫打鳳凰拉皮 檢諭令20萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

行政院災害防救辦公室科長洪明全涉詐欺20萬交保。記者張宏業／攝影
行政院災害防救辦公室科長洪明全涉詐欺20萬交保。記者張宏業／攝影
刑事局智財大隊接獲檢舉，指上溢國際公司未經許可，低價輸入鳳凰電波醫療器材，賣給知名「嘉仕美」等10餘間醫美診所，診所再以每針10萬元高價，替客戶施打，且探頭還重複使用；檢警6日搜索約談上溢國際黃姓4兄弟共12人到案，包括仲介密醫的行政院災害防救辦公室科長洪明全，台北地檢署複訊後依詐欺罪命洪明全20萬交保，黃家4兄弟聲押。

聲押的黃嘉兄弟包括大哥黃國忠、二哥黃國祥、三哥黃千萬、四弟黃培軒；仲介密醫的前護理師陳玉婷50萬交保、上溢國際職員游秀如、呂志祥10萬交保、姊弟檔張嘉倫20萬交保、張順鈞5萬交保。李晉良等醫美診所負責人警詢後先請回。

號稱「馬祖王陽明」的洪明全交保離去時，他的一名白衣友人為阻擋媒體拍攝，還與媒體爆發推擠衝突，眾媒體與白衣男爭論時，洪明全自己不慎摔倒在地，白衣男因口頭不斷叫囂、態度囂張，驚動北檢法警拿出甩棍戒護，旋即與洪明全快速離去。

上溢國際主要由黃國祥負責，這兩年從國外引進冒牌的鳳凰拉皮醫材，經過加工改裝，再低價賣給知名醫美診所牟利；由於診所替客戶打一次要價10萬元，掮客陳玉婷認有利可圖，涉與黃培軒合謀，由陳玉婷找客戶前往五星級「萬怡酒店」，這時黃培軒冒充密醫出面施打，每次只要5至6萬元。至於黃國忠、黃千萬則是負責行銷醫材。

調查指出，陳玉婷並將好康報給老友洪明全，洪明圈因此兼差當「小蜜蜂」仲介客人抽成，涉及詐欺與違反醫師法。檢警查扣非法醫美儀器、探頭、改機組裝工具及電子零件、玻尿酸、肉毒桿菌、減肥針劑等證物，

鳳凰電波又稱鳳凰拉皮，是種非侵入性的醫學美容療程，利用高頻電波加熱皮膚深層，刺激膠原蛋白新生，達到緊膚、除皺、改善膚質的效果。 它也被稱為Thermage FLX，是一種最新的緊膚技術，代言人是知名女星林心如。

上溢國際職員張嘉倫涉詐欺20萬元交保。記者張宏業／攝影
上溢國際職員張嘉倫涉詐欺20萬元交保。記者張宏業／攝影
仲介客戶給密醫黃培軒施打鳳凰拉皮的前護理師陳玉婷（左）50萬交保。記者張宏業／攝影
仲介客戶給密醫黃培軒施打鳳凰拉皮的前護理師陳玉婷（左）50萬交保。記者張宏業／攝影
上溢國際負責人黃國祥胞弟黃培軒充當密醫遭聲押。記者黃義書／攝影
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上溢國際職員張順鈞涉詐欺5萬元交保。記者黃義書／攝影
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上溢國際負責人黃國祥涉詐欺遭檢方聲押。記者黃義書／攝影
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診所 醫美

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