犯罪集團非法輸入醫美器材使用 12嫌送辦

中央社／ 台北7日電

有非法醫美犯罪集團自中國大陸等處進口不法醫美器材並租借給醫美診所，台北地檢署指揮刑事局等單位於昨天和今天發動搜索行動，並拘提經營醫療器材公司的51歲黃男等12嫌偵辦。

刑事局智慧財產權偵查大隊日前接獲非法醫美情資，發現有犯罪集團涉嫌自中國大陸等處進口非法醫美器材，同時租借給醫美診所使用，立即報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，並組專案小組偵辦。

初步瞭解，涉案的醫療器材公司由黃姓4兄弟經營，疑未經衛福部核准和原廠同意授權，自中國大陸等境外途徑非法輸入鳳凰電波等醫美器材和藥劑，再提供雙北市多間醫美診所租用，讓不知情的患者使用，造成醫療衛生和安全疑慮。

北檢於昨天和今天指揮專案小組兵分多路在雙北市搜索相關涉案公司及診所，並查獲黃姓4兄弟及員工等12嫌，於今天依涉違反醫療器材管理法、詐欺和醫師法等罪移送北檢偵辦。

據了解，外傳名醫李進良的醫美診所也捲入，但專案小組初步清查其相關用具均合法。

專案小組持續釐清相關非法醫美器材來源及醫美診所涉案情形，並針對非法醫美器材流向進行後續追查。

診所 醫美

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