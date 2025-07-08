史上最大宗！走私4512顆保育鸚鵡蛋到大陸 11人被訴

犯罪集團從東南亞收購保育類鸚鵡蛋，以合法文件當掩護，透過空運及漁船接駁方式輸往大陸。嫌犯在鳥蛋外殼有註記資訊，以此識別蛋的品項。圖／海巡署偵防分署提供

連江地檢署昨宣布破獲保育類鸚鵡受精蛋跨國走私集團，涉自東南亞收購鸚鵡蛋，在台設繁殖場，以合法文件作掩護，利用馬祖、金門作轉運跳板非法輸往大陸，共查獲走私四五一二顆，獲利逾千萬，為史上最大宗。檢方依違反野生動物保育法等罪起訴十一人，建請法院從重量刑。

連江地檢署指出，該案是海巡署偵防分署連江查緝隊接獲線報，發現有集團與大陸、越南等地不法分子勾結，將保育類禽鳥及其受精卵走私出入境。

專案小組會金門、桃園、台中、雲林等查緝隊，及警政署、法務部、農業部多單位組專案小組，展開五波搜索與合作查緝行動，追出集團從泰國、越南等地購得受精鳥蛋，在南投、雲林自設繁殖場，以合法飼養場取得的ＣＩＴＥＳ（瀕危野生動植物國際貿易公約）附錄物種進出口許可文件掩飾。

集團再鑽海關無法當場鑑定鳥蛋品種的漏洞，自台中機場空運至馬祖、金門，由當地漁船於海上將鳥蛋移交大陸船隻，規避檢疫及邊境查驗程序。

查獲鳥蛋品項包括非洲灰鸚鵡、琉璃金剛鸚鵡、白鳳頭鸚鵡、黃翼藍帽亞馬遜鸚鵡、金頭凱克鸚鵡等ＣＩＴＥＳ附錄Ⅰ與Ⅱ列管物種，部分為全球瀕危級別，具生態與保育價值。

專案小組去年六月在馬祖起獲一○四七顆走私鳥蛋，今年一月於金門再查獲五九九顆；今年三月，主嫌張男在越南河內機場被查獲攜帶六百顆鳥蛋，現由越南官方保管，檢方透過司法互助請求返還作為證物。

檢方說，野保法第四十條未納入「未遂」處罰規定，導致部分尚未完成走私即遭查獲案件無法追訴，僅能作成不起訴處分，現行保育法規有漏洞。