非法輸入醫美器材牟利警移送12人 名醫診所捲入

台北市某醫療器材公司被控未經核准，輸入及改裝鳳凰電波等醫美器材，租給醫美診所使用，名醫李進良的診所也捲入。刑事局連續二天搜索公司及相關診所，查獲公司負責人黃姓男子及仲介、員工共十二人，昨依醫療器材管理法等罪移送台北地檢署。

據了解，該醫美器材流入診所後，再以每針十萬元高價探頭，替客人施打，但探頭疑遭重複使用，從中謀取暴利；一名行政院洪姓科長也疑涉案遭約談。

警方調查，該醫療器材公司是黃姓四兄弟經營，由四十九歲二哥擔任負責人，涉未經衛福部核准及原廠同意授權，從大陸輸入鳳凰電波、海芙音波、美國音波等醫美器材，並改裝探頭，提升使用次數，租給台北、新北市多間醫美診所，對不知情的患者使用。

刑事局智慧財產權偵查大隊偵一隊接獲情資追查，前天、昨天與台北、新北警方搜索公司及相關診所，帶回黃姓四兄弟及仲介、公司員工共十二人，昨陸續移送台北地檢署，依醫療器材管理法、商標法、著作權法、詐欺罪偵辦。

據了解，有十多間診所使用相關器材，警方查扣醫美儀器、探頭、改機組裝工具及電子零件、玻尿酸、肉毒桿菌、減肥針劑等，後續將清查診所人員是否涉案，並追查器材來源及流向。