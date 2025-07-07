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朱立倫批賴清德為台獨曲解歷史 民進黨反酸天災當前仍在政治操作

黃姓兄弟進口仿冒「鳳凰電波」 政院科長牽線被北檢約談

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導

刑事局智慧財產權偵查大隊接獲非法醫美情資，發現上溢國際公司未經許可，低價輸入鳳凰電波醫療器材，賣給醫美診所，診所再以每針10萬元高價探頭，替客人施打，恐危害民眾身體健康與醫療安全，經台北地檢署檢察官指揮偵辦，於昨天（6日）和今天（7日）針對非法醫美犯罪集團成員，及疑似使用仿冒醫美器材之醫美診所執行搜索，約談上溢國際負責人黃國祥（老二）、黃培軒（老四）、黃國忠（老大）、黃千萬（老三）等黃姓4兄弟，共11人到案，其中行政院科長洪明全，疑似擔任中間牽線「小蜜蜂」，從中賺取介紹費，一併被約談到案。

全案依違反醫療器材管理法、醫師法、商標法、著作權法及刑法詐欺罪等罪嫌偵辦中。偵訊後陸續移送台北地檢署複訊。

上溢國際公司未經許可，低價輸入鳳凰電波醫療器材，台北地方檢察署檢察官針對非法醫美犯罪集團成員，及使用仿冒醫美器材之涉案醫美診所執行搜索，約談上溢國際負責人黃國祥（見圖）等黃姓4兄弟，共11人到。記者黃義書／攝影
上溢國際公司未經許可，低價輸入鳳凰電波醫療器材，台北地方檢察署檢察官針對非法醫美犯罪集團成員，及使用仿冒醫美器材之涉案醫美診所執行搜索，約談上溢國際負責人黃國祥（見圖）等黃姓4兄弟，共11人到。記者黃義書／攝影
上溢國際公司未經許可，低價輸入鳳凰電波醫療器材，台北地方檢察署檢察官針對非法醫美犯罪集團成員，及使用仿冒醫美器材之涉案醫美診所執行搜索，約談上溢國際負責人黃國祥（老二）、黃培軒（老四，見圖），假扮醫生到五星級飯店替客戶施打鳳凰電波、黃國忠（老大）、黃千萬（老三）等黃姓4兄弟，共11人到案。記者黃義書／攝影
上溢國際公司未經許可，低價輸入鳳凰電波醫療器材，台北地方檢察署檢察官針對非法醫美犯罪集團成員，及使用仿冒醫美器材之涉案醫美診所執行搜索，約談上溢國際負責人黃國祥（老二）、黃培軒（老四，見圖），假扮醫生到五星級飯店替客戶施打鳳凰電波、黃國忠（老大）、黃千萬（老三）等黃姓4兄弟，共11人到案。記者黃義書／攝影

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