名醫李進良診所捲入！非法輸入鳳凰電波等醫美器材 警搜索移送12人
台北市某醫療器材公司被控未經核准，輸入及改裝鳳凰電波等醫美器材，租給醫美診所使用，名醫李進良的診所也捲入。刑事局昨天、今天搜索公司及相關診所，查獲公司負責人黃姓男子及仲介、員工共12人，今依醫療器材管理法等移送。
警方調查，該醫療器材公司是黃姓4兄弟經營，由49歲二哥擔任負責人，涉未經衛福部核准及原廠同意授權，從大陸輸入鳳凰電波、海芙音波、美國音波等醫美器材，並改裝探頭提升使用次數，租給台北、新北市多間醫美診所，對不知情的患者使用。
刑事局智慧財產權偵查大隊偵一隊接獲情資追查，昨天、今天與台北、新北警方搜索公司及相關診所，帶回黃姓4兄弟及仲介、公司員工共12人，今陸續移送台北地檢署，依醫療器材管理法、商標法、著作權法、詐欺罪偵辦。
據了解，有10多間診所使用相關器材，警方查扣醫美儀器、探頭、改機組裝工具及電子零件、玻尿酸、肉毒桿菌、減肥針劑等，後續將清查診所人員是否涉案，並追查器材來源及流向。
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