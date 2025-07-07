生輔員管教不當？少年吃飯甩薯條「遭掐脖、拖行」 法院判決曝光

基隆市一處兒童之家張姓生活輔導員，管教安置少年吃飯態度時發生衝突，張男壓制少年時造成少年受傷。法官審理後，指張男行為有可議之處，但安置少年輔導管教也難為，考量張男認罪，雙方和解，依傷害罪判刑3月。可易科罰金，緩刑2年。全案可上訴。

判決指出，張男在基隆市政府委託財團法人成立的兒童之家，擔任生活輔導員。去年6月28日下午6時許，寄養安置在兒童之家的黃姓少年，吃晚餐時把薯條往桌上甩，且不接受張男管教，造成眾人用餐氣氛詭異。

兩人後來發生衝突，張男曾用手掐住少年的脖子、抓住少年腳踝拖行，並掐住少年後頸部，將少年壓制在地板上，使他無法起身掙脫，妨害少年行動自由，並導致少年嘴巴受傷流血。

基隆地檢署檢察官偵查後，起訴張男涉犯刑法成年人故意對少年犯傷害、強制罪嫌，並應依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑。

基隆地方法院法官審理時，張男對檢方起訴犯罪事實都認罪，並希望法院給他緩刑機會，從輕量刑，以後不會再犯了，給他自新的機會。

檢方則請法官審酌張男擔任生活輔導員，雖執行職務過當，但已與少年達成和解，且當下也是為安撫少年情緒，同意給予緩刑機會。

法官指出，張男因用餐態度問題要輔導管教少年，兩人才發生衝突，並造成少年受傷。張男行為雖有可議之處，但被害少年人格特質等特殊教育方式，並非一般常人所能瞭解，若非受過專業訓練合格專門技術人員輔導管教，實難為之。