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鳳凰電波爆探頭重複使用 名醫李晉良等12人遭約談

聯合報／ 記者張宏業李奕昕／台北即時報導

刑事局第三大隊接獲檢舉，指上溢國際公司未經許可，低價輸入鳳凰電波醫療器材，賣給知名「嘉仕美」等醫美診所，診所再以每針10萬元高價探頭，替客人施打，可怕的是，探頭還重複使用，從中謀取暴利；辦案人員昨天搜索約談嘉仕美負責人李晉良、上溢國際黃姓4兄弟共12人到案，其中還名行政院科長涉案，今天偵訊後陸續移送台北地檢署複訊。

據了解，上溢國際會安排假醫師去五星級飯店替客戶施打鳳凰電波，中間牽線「小蜜蜂」就是在行政院任職的洪姓科長，從中賺取介紹費，一併被約談到案。

鳳凰電波又稱鳳凰拉皮，是種非侵入性的醫學美容療程，利用高頻電波加熱皮膚深層，刺激膠原蛋白新生，達到緊膚、除皺、改善膚質的效果。 它也被稱為Thermage FLX，是一種最新的緊膚技術，代言人是知名女星林心如。

李晉良過去曾使用韓國進口未經核准的拉皮、隆鼻線材，一審遭法院依藥事法判刑4月。

整形醫師李晉良涉購入未經許可的鳳凰電波水貨醫材，遭檢警搜索約談。圖／報系資料照
整形醫師李晉良涉購入未經許可的鳳凰電波水貨醫材，遭檢警搜索約談。圖／報系資料照

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