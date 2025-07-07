遭控愛應酬、不顧兒女...妻想離婚 他竟拿與蘇貞昌合照證清白

台中市一對夫妻是公務人員，人妻指控當科長的丈夫愛應酬，常深夜、留夜返家，身有酒味、香水味，曾謊稱公務，不管既定家族行程，漠視妻兒，訴請離婚，人夫強調妻子指控不實，也拿出與蘇貞昌訪視廚餘廠的新聞照、兒女出遊相片，以及出差勤記錄為證，一審認定雙方婚姻未到不可修復程度，不准離婚。

台中市一名公務員人妻去年間向法院訴請離婚，指控擔任科長的丈夫，常以工作所需為由，頻繁於下班後在外飲酒宴樂，直至深夜11點、12點才回家，幾乎每周都有應酬行程，獨留她照顧兩名未成年兒女。

人妻主張，2021年9月間約定好到娘家與兒女共度家庭生活，未料丈夫卻突然稱遭主管交辦工作，她事後才發現丈夫有在台南旅館的刷卡記錄，當時丈夫卻以各種理由搪塞，還發現她暫住娘家期間，多次在彰化留宿，而且丈夫也有情緒失控，以三字經飆罵的情事。

台中地院審理時，人夫則主張，他與妻子都是公務人員，妻子很清楚其工作情形，且他的業務是全國姓的，會需要出差、應酬，都有向妻子報備，單純是公務禮儀應付場合，不是妻子所指控，藉由應酬逸樂，有相關年度出差勤記錄為憑。

人夫強調，岳父生病住院時，考量到妻子需照顧岳父，當時配合取消、暫緩公務行程，除上班、接送小孩上下學外，也都在照顧小孩，沒有對岳父或是小孩有漠不關心的狀況。

人夫說，妻子提到他謊稱長官臨時交辦工作，不顧一家人回娘家的行程，與事實不符，當初是蘇貞昌擔任行政院長期間，因非洲豬瘟疫情，需配合蘇前往台南視察廚餘廠，此有相關他與蘇在新聞照中同框相片可稽。

人夫還說，妻子曾跟兩名男子傳曖昧訊息，他提告求償，後來法院雖認定不構成侵權，但妻子也曾在審理中承認有「精神外遇」，但他仍對婚姻有期待，希望維繫婚姻。

法官審認，二人雖在婚姻關係中有不妥適行為，對雙方造成難過，不過二人仍同住一屋，共同照顧子女，可見二人雖然對彼此不滿，但仍有一定情分，還沒達到有重大破綻而無可回復希望的程度，二人婚姻縱有瑕疵，但沒到無法繼續維持程度，駁回人妻訴請，不准離婚，可上訴。

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