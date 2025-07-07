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警約少年性交易遭判刑...檢方查扣手機 再爆「私密照案外案」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

警政署保一總隊葉姓警員約14歲國中男生性交易，被依妨害性自主罪判刑1年，緩刑5年。懲戒法院則判降二級改敘，併罰款10萬元。檢方偵查時，發現葉男也曾引誘另2名少年，各自拍攝肛門照片傳給他，因此再依違反兒童及少年性剝削防制條例罪嫌起訴葉姓警員。

葉姓警員去年支援基隆市警三分局期間，透過交友軟體結識剛滿14歲少年後，以2000元為代價，邀約少年見面並發生性行為。學校老師間接得知後通報新北市社會局報案，少年的父母也提出告訴。

基隆地檢署偵查後，依涉犯兒童及少年性剝削防制條例與未滿16歲之人有對價性交行為罪，以及涉犯刑法與14歲以上未滿16歲之人為有對價性交行為罪，去年11月間提訴葉男。

基隆地方法院審理後，認定葉男犯行，對少年身心健康與人格發展有不良影響實不足取，考量坦承犯行，並與少男及其法定代理人達成和解，付清賠償，且已自警界辭職待業中，今年1月間判刑1年，緩刑5年。內政部將葉男移送懲戒，懲戒法院今年6月間宣判，葉男降二級改敘，併罰款10萬元。

全案法律程序雖已造一段落，但檢警還原查扣的葉男手機，發現他除了約14歲少年口交，在更早的2023年4月間，傳訊息「我想看你的穴」，引誘就讀高一的15歲少年自行拍攝肛門照片傳給他。

葉男另在2023年9月和12月間，向14歲少年說「我想看」、「你的穴啦」、「那個洞口」，引誘少年也拍肛門照片給他。

檢方起訴葉男涉犯兒童及少年性剝削防制條例第36第2項，引誘少年自行拍攝性影像罪嫌，所犯3罪犯意各別，行為不同，應分論併罰。葉男身為警察涉案，也應加重其刑，從重量刑。

葉男擔任警員時約14歲國中男生性交易，分被判刑及降二級改敘，併罰款10萬元。檢方另查出他還曾引誘另2名少年，各自拍攝肛門照片傳給他，再依違反兒童及少年性剝削防制條例罪嫌起訴葉男。本報資料照
葉男擔任警員時約14歲國中男生性交易，分被判刑及降二級改敘，併罰款10萬元。檢方另查出他還曾引誘另2名少年，各自拍攝肛門照片傳給他，再依違反兒童及少年性剝削防制條例罪嫌起訴葉男。本報資料照

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