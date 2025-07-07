新北三重男浴室裝微型攝影機 涉偷拍2友人遭訴
新北市三重區一名陳姓男子同意2名友人借宿後，在浴室內裝設微型攝影機，拍攝2名友人隱私部位性影像，新北檢近日依妨害性隱私及不實性影像罪嫌起訴陳男。
根據新北地檢署起訴書，陳男同意2名友人借宿後，於去年9月間將微型攝影機置於浴室內，攝錄2名友人如廁、更衣、沐浴等身體隱私部位性影像。
全案曝光是因為其中1名友人沐浴時發現攝影機，拿出記憶卡後報警，由警方持搜索票赴陳男住處搜索，扣得1支手機。
陳男在警詢及偵查中坦承不諱，檢方依未經他人同意，無故以錄影攝錄他人性影像罪嫌起訴。根據刑法，未經他人同意，無故以照相、錄影、電磁紀錄或其他科技方法攝錄其性影像者，處3年以下有期徒刑。
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