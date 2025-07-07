志工轉述婦拒握手被王鴻薇罵無恥？王告網友媒體 檢未查到婦身分
王姓男子在Threads社群直指罷免連署期間，1婦人因拒絕和立委王鴻薇握手遭王說「你怎麼那們無恥」。自由時報見貼文後隔天報導新聞，立委王鴻薇提告王男、劉姓編輯涉違反選罷法、加重誹謗罪。台北地檢署偵結給予2人不起訴處分。
王男供稱，今年4月8日晚上6時許，他在北市中山區晴光市場負責罷免連署活動舉牌工作，一名50多歲婦人走到連署桌前問可否寫連署書，婦人寫完就說一定要罷免掉王鴻薇，因為她前幾天在市場碰到王鴻薇，拒絕和王鴻薇握手遭王鴻薇說「你怎麼那們無恥」
劉姓核稿編輯供稱，自由時報寫手直接引述臉書上網友轉發的王男Threads發文，「王鴻薇跑市場博感情傳民眾拒握手竟被嗆無恥」新聞引述臉書貼文，也有貼文網路連結。
檢方約談2名志工，志工稱，1名年約50、60歲，身高155公分的婦人寫連署時，生氣的和志工分享遭王鴻薇罵「無恥」的這件事，但這段時間受理太多罷免連署案件，無從提出婦女真實身分。
檢方認定，王男發表Threads內容是親身經驗，所述內容非屬毫無事實根據，發表內容為可受公評之事，為憲法保障言論自由範疇；劉姓編輯主觀上認為王男發表內容屬實，將自由時報不詳寫手的報導發布在報社電子報供公眾瀏覽，全案基於罪疑唯輕刑事訴訟法則，2人犯罪嫌疑尚有不足，給予不起訴處分。
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