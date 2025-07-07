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不忍病母整天哀叫…他長期照顧竟勒死媽 最終判關8年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

吳姓男子獨自照顧病母壓力過大而罹患重鬱症，前年為求解脫勒斃母親，伴屍7小時後自首，一審依殺害直系血親尊親屬罪判吳8年徒刑，刑後監護2年，二審維持原判決，但改為「刑前」監護2年，案件上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

吳（45歲）從事汽車零件製造，月收入3萬1000元，吳不堪長期照顧六旬病母，2023年6月26日早上9點30分在桃園市蘆竹區的透天厝1樓、母親房門前，徒手緊勒母親頸部，吳母因頸部受外力壓迫窒息身亡。吳直到下午4點30分才向警方報案自首。

案件一審審理期間，吳的胞妹表示願原諒哥哥，為免罹病的哥哥及家屬受眾人指責或新聞報導影響，承受更大精神壓力及傷害，希望不行國民參與審判，但法院未准。

一審國民法官庭參考精神科醫生鑑定意見及卷證，認為吳行為時的精神狀況符合重鬱症診斷標準，他明知殺人屬不法、有刑責，但行為時受無助、自殺意念等憂鬱症狀及受邊緣智能功能退化影響，導致辨識行為能力降低。吳在警方未察覺犯罪前，主動打電話自首、接受制裁，可依規定減刑。

一審認為吳確實付出心力照護母親，但因長期照護，以及病母發出的聲音影響睡眠，給他極大精神壓力，導致罹患重鬱症，他為了尋求自身解脫，選擇剝奪母親的生命權，無視母親意願而弒母，傷害無法挽回。吳在母親還有意識且痛苦的狀態下死亡，此部分無法減刑，因他無前科、胞妹求情，判8年刑。

二審審理時，吳說母親因椎間盤突出動過手術，因壓迫到神經，她都叫得很大聲，影響他睡眠。為了餵母親吃藥，後期1年多他與母親同房，母親因每日哀哀叫，叫得他煩躁，2023年時吳也去看精神科。吳自承他得吃藥控制情緒，因為自己蠻暴躁的，但他「要當孝子」，沒考慮搬出去。

吳最後陳述時稱「我錯了，錯在殺我媽」，二審維持一審判決，但將保安處分改為「刑前監護」，案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

吳姓男子長期照顧病母，自己也罹患重鬱症，前年6月徒手勒斃母親。圖／聯合報系資料照片
吳姓男子長期照顧病母，自己也罹患重鬱症，前年6月徒手勒斃母親。圖／聯合報系資料照片

壓力 殺人 母親 自首 重鬱症

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