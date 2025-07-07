史上最大鸚鵡蛋走私案曝光！4512顆保育蛋流向大陸 獲利逾千萬

國內史上最大宗保育類鸚鵡受精蛋走私案曝光。連江地檢署與海巡署偵防分署歷經一年多偵辦，查出國人張男、楊男等人為首的跨國犯罪集團，自東南亞大量收購保育類鸚鵡蛋，以合法文件作掩護，利用馬祖、金門作為轉運跳板，透過空運與漁船接駁方式非法輸往大陸，合計走私達4512顆，獲利估計超過新台幣千萬元。

檢方已依違反「野生動物保育法」「動物傳染病防治條例」「洗錢防制法」等罪名，對11名被告提起公訴，並對主嫌從重求刑，聲請沒收犯罪所得。

本案起於海巡署偵防分署連江查緝隊接獲線報，發現有集團與大陸、越南等地不法分子勾結，將保育類禽鳥及其受精卵走私出入境。連江地檢署立即指揮偵辦，並聯合金門、桃園、台中、雲林等查緝隊及警政署、法務部、農業部多單位組成專案小組，展開五波搜索與跨國合作查緝行動。

調查顯示，該集團從泰國、越南等地購得受精鳥蛋，在南投、雲林自設繁殖場，以合法飼養場取得的CITES（瀕危野生動植物國際貿易公約）附錄物種進出口許可文件掩飾，鑽海關無法當場鑑定鳥蛋品種的漏洞，自台中機場空運至馬祖、金門，再由當地漁船於海上將鳥蛋移交大陸船隻，成功規避檢疫及邊境查驗程序。

本案查獲鳥蛋品項包括非洲灰鸚鵡、琉璃金剛鸚鵡、白鳳頭鸚鵡、黃翼藍帽亞馬遜鸚鵡、金頭凱克鸚鵡等CITES附錄Ⅰ與Ⅱ列管物種，部分為全球瀕危級別，極具生態與保育價值。根據統計，113年6月於馬祖查獲1047顆，114年1月於金門再查獲599顆；今年3月，主嫌張男再於越南河內機場被查獲攜帶600顆鳥蛋，現由越南官方保管，檢方已透過司法互助請求返還作為證物。

但值得關注的是，由於「野保法」第40條未納入「未遂」處罰規定，導致部分尚未完成走私即遭查獲案件無法追訴，檢方僅能作成不起訴處分，凸顯現行保育法規仍存漏洞。

海巡署指出，該集團利用合法出口許可為掩護，實施大規模走私行為，對我國邊境檢疫體系與國際保育承諾構成嚴重威脅；且禽流感等疫病風險更增走私輸入之防疫壓力。海巡署強調，將持續推動「安康專案」，秉持「三安」原則（國安、治安、平安）與「溯源斷根」目標，全面落實跨境犯罪查緝與生態保育工作。