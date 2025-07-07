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史上最大鸚鵡蛋走私案曝光！4512顆保育蛋流向大陸 獲利逾千萬

聯合報／ 記者張策蔡家蓁／金門即時報導

國內史上最大宗保育類鸚鵡受精蛋走私案曝光。連江地檢署與海巡署偵防分署歷經一年多偵辦，查出國人張男、楊男等人為首的跨國犯罪集團，自東南亞大量收購保育類鸚鵡蛋，以合法文件作掩護，利用馬祖、金門作為轉運跳板，透過空運與漁船接駁方式非法輸往大陸，合計走私達4512顆，獲利估計超過新台幣千萬元。

檢方已依違反「野生動物保育法」「動物傳染病防治條例」「洗錢防制法」等罪名，對11名被告提起公訴，並對主嫌從重求刑，聲請沒收犯罪所得。

本案起於海巡署偵防分署連江查緝隊接獲線報，發現有集團與大陸、越南等地不法分子勾結，將保育類禽鳥及其受精卵走私出入境。連江地檢署立即指揮偵辦，並聯合金門、桃園、台中、雲林等查緝隊及警政署、法務部、農業部多單位組成專案小組，展開五波搜索與跨國合作查緝行動。

調查顯示，該集團從泰國、越南等地購得受精鳥蛋，在南投、雲林自設繁殖場，以合法飼養場取得的CITES（瀕危野生動植物國際貿易公約）附錄物種進出口許可文件掩飾，鑽海關無法當場鑑定鳥蛋品種的漏洞，自台中機場空運至馬祖、金門，再由當地漁船於海上將鳥蛋移交大陸船隻，成功規避檢疫及邊境查驗程序。

本案查獲鳥蛋品項包括非洲灰鸚鵡、琉璃金剛鸚鵡、白鳳頭鸚鵡、黃翼藍帽亞馬遜鸚鵡、金頭凱克鸚鵡等CITES附錄Ⅰ與Ⅱ列管物種，部分為全球瀕危級別，極具生態與保育價值。根據統計，113年6月於馬祖查獲1047顆，114年1月於金門再查獲599顆；今年3月，主嫌張男再於越南河內機場被查獲攜帶600顆鳥蛋，現由越南官方保管，檢方已透過司法互助請求返還作為證物。

但值得關注的是，由於「野保法」第40條未納入「未遂」處罰規定，導致部分尚未完成走私即遭查獲案件無法追訴，檢方僅能作成不起訴處分，凸顯現行保育法規仍存漏洞。

海巡署指出，該集團利用合法出口許可為掩護，實施大規模走私行為，對我國邊境檢疫體系與國際保育承諾構成嚴重威脅；且禽流感等疫病風險更增走私輸入之防疫壓力。海巡署強調，將持續推動「安康專案」，秉持「三安」原則（國安、治安、平安）與「溯源斷根」目標，全面落實跨境犯罪查緝與生態保育工作。

連江地檢署則強調，打擊跨境野生動物走私行為是維護國際貿易秩序、生態永續與民眾安全的重要工作，未來將與海巡署及相關單位持續聯手，朝更周延法制方向推動改革，展現我國對國際保育義務的堅定承諾。

海洋委員會海巡署偵防分署連江查緝隊於金門機場查獲欲輸出之鳥蛋。圖／連江地方檢察署提供
海洋委員會海巡署偵防分署連江查緝隊於金門機場查獲欲輸出之鳥蛋。圖／連江地方檢察署提供
走私集團合計走私達4512顆，獲利估計超過新台幣千萬元。圖／連江地方檢察署提供
走私集團合計走私達4512顆，獲利估計超過新台幣千萬元。圖／連江地方檢察署提供
海洋委員會海巡署偵防分署連江查緝隊於海上平台查獲以保溫袋裝放之鳥蛋。圖／連江地方檢察署提供
海洋委員會海巡署偵防分署連江查緝隊於海上平台查獲以保溫袋裝放之鳥蛋。圖／連江地方檢察署提供

動物 海巡署 走私 金門 鸚鵡

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