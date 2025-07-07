辜仲諒想換手機報到地點…法官「戴腳環最方便」 他回：實在不能看

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒等被控澄清湖大樓購地案，一審判7年8月徒刑，法院原裁定辜帶「個案手機」定期拍照報到，案件上訴，二審增加為手機定期「定點」於戶籍地拍照報到，辜聲請三次變更拍照地點，台灣高等法院今開庭訊問，媒體問及是否擔心被裁定配戴電子腳環，辜仲諒微笑回答「不擔心，因為有手機」。

辜仲諒因家族旅遊而變更7月9日至10日在南投報導，另要參加高爾夫球賽而聲請7月17日至19日在高雄報到，7月24日至25日因參加U-12世界盃棒球賽開幕及晚宴，也聲請改在台南報到。

高院今開庭訊問，辜的律師先向法官表示，辜實際住居所為中山北路七段，戶籍地才在中山北路六段，而戶籍地老家正在整修，也無法在那拍照報到。

法官林孟宜質疑辜住在中山北路七段多久時間，並要求提出房子整修的證據，還問「為何一審時沒有主動提過未住在中山北路六段？」辜則回應，他已經住在中山北路七段大約10年了，且他開庭也有跟法院說。林孟宜說，「這太奇怪了」，筆錄自己都不看，律師也不幫忙看。

檢方認為，辜仲諒僅口頭表明住在中山北路七段，但沒有水電、瓦斯繳費記錄、所有權狀等證明，辜是否實際居住仍有待釐清，且在原審也未表明，有點可疑，考慮辜為公眾人物、活動頻繁，再請法院審酌是否讓辜配戴電子腳環或手環，方便掌握活動軌跡。

林孟宜問辜配戴電子腳環的意見，並表示家族旅遊、高爾夫球賽、棒球賽晚宴及開幕多為私人活動，有何非親自參加不可的理由？

辜仲諒說，他是帶小孩去家族旅遊，實在不可能每天早上報到完再去，「請求庭上放我幾天假」；高爾夫球賽他是創辦人之一，每年2次半年賽及總年賽他都會參加，且高爾夫球賽舉辦多年，參加的人都是企業界，因此請由法院允許他參加；至於U-12世界盃棒球賽，因為他是棒球協會理事長，所以也請求法院能讓他去。

林孟宜再問果法院要求定點報到造成不方便，那戴腳環就不用報到，所有問題都不會發生，是可考慮最方便的方式，詢問辜仲諒的意見？辜仲諒則說，「如果要戴腳環，那我就不要了，我就不參加了」，並說因為有太多外賓，配戴腳環實在是不能看。

辜仲諒律師指出，辜仲諒涉及每個案子住居所都載明為中山北路七段，一審開庭訊問也未限制報到地點，且辜所參加的活動具公益性，而本案他未提交保證金，也請法院考量以增加保證金的方式，而回復到一審未限制「定點」拍照報到的方式。

另外，同案被告、中信金控前財務長張明田也以想多陪八旬母親為由，聲請增加高雄市鳳山區的戶籍地為報到地點；林孟宜也問，現在高鐵一日生活圈，執行上有困難嗎？並說手機報到是非常輕微的強制處分，用以代替羈押，拘束一定會有的，張明田則說，若法院認為不妥，仍尊重法院決定。