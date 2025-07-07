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不堪長照壓力掐死病母 桃園男子判刑8年定讞

中央社／ 台北7日電

44歲吳姓男子不堪長照壓力罹患重鬱症，民國112年6月間掐死病母。台灣高等法院依殺害直系血親尊親屬罪判處有期徒刑8年，刑之執行前施以監護2年。最高法院今天駁回上訴定讞。

判決書指出，蘆竹區吳男於112年6月26日上午9時30分許，在住家將母親掐死後，下午4時30分許向警方自首報案，案經桃園地檢署起訴，由國民法官審理。

桃園地方法院認為，吳男確實付出相當心力照護母親，但因長期照護，以及病母發出的聲音影響睡眠，給他帶來極大精神壓力，導致罹患重鬱症。考量吳男已獲妹妹原諒，吳男行為時的精神狀況符合重鬱症診斷標準，且在警方未察覺犯罪前主動打電話自首，可依規定減刑。

桃園地方法院依涉犯直系血親尊親屬殺人罪，判處吳男有期徒刑8年，並應於執行完畢或赦免後，入相當處所或以適當方式，施以監護2年。

台灣高等法院認為，本案倘於有期徒刑8年執行完畢或赦免後，再施以監護，恐未能及時予被告必要的治療，仍判吳男8年徒刑，但撤銷原保安處分，改判吳男應於刑之執行前，令入相當處所或以適當方式，施以監護2年。最高法院駁回上訴定讞。

桃園地檢署 母親 重鬱症

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