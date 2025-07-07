見「N95口罩」即發文稱北榮麻疹大流行 男散布不實訊息下場曝光

許姓男子年初在台北榮總聽聞護理人員相互提醒「要戴N95口罩」，未經查證就在臉書上貼文稱「內線。北榮麻疹大流行！門診N95口罩都戴上了」等不實訊息，引發關注，檢警調獲報展開調查，認定許涉嫌違反傳染病防治法，考量其犯後坦承犯行等，偵結緩起訴處分。

處分書指出，58歲許男2025年1月8日下午5時許在台北榮民總醫院內聽聞某不詳護理人員提醒他人「要戴N95口罩」，未經任何查證，就用個人帳號在臉書上貼文，稱「「內線。北榮麻疹大流行！門診N95口罩都戴上了」等不實訊息，並聯動刊登至其他社群軟體中，供不特定人瀏覽。

案經最高檢察署函送，士林地檢署主動檢舉簽分，指揮調查局台北市調查處及台北市警局刑警大隊偵辦，許男到案對於犯行坦承不諱，檢方清查相關網路貼文截圖，認定許男涉嫌違反傳染病防治法「散播有關傳染病流行疫情不實訊息罪」，事實明確。