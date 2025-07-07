涉偽冒講師及助教簽名 嘻哈工會女員工詐領補助遭訴

台北市動態藝術嘻哈文化業職業工會譚姓女員工，涉兩度偽冒授課講師及助教簽名，向勞動部勞動力發展署申請四筆補助費用近七萬元，但錢未到手就被查獲；新北地檢署依偽造文書等罪將她起訴。

檢調查出，勞發署「產業人才投資方案」中包含「產業人力投資計畫」及「提升勞工自主學習計畫」，該計畫與「企業人力資源提升計畫」，原意為結合訓練單位或事業單位提供各項訓練課程，並補助勞工訓練相關費用。

譚女二○二二年十二月廿七日，向勞發署北基宜花金馬分署申請「流行嘻哈有氧訓練班第○四期」學員補助費用，涉偽冒該工會高姓講師兼助教的授課費用領據簽名，佯稱工會已支付高某講師費三萬三六○○元及助教費一萬二千元。

隔年二月廿三日，譚女再次於申請「流行嘻哈韓風ＫＰＯＰ訓練班第○二期課程」補助費用前，涉九次在學員簽到退、教學日誌及授課費用領據上偽冒高姓講師簽名，佯裝工會已支付其講師費一萬九二○○元及助教費四千五百元。

高姓講師發現工會申報金額與實際不符，向北分署陳情，北分署發函要求該工會說明。譚女涉利用該工會二○二二年九月四日至十二月九日間，以公會譚姓副理事長擔任負責人的某運動整合行銷公司，支付三萬四千元授課費用給高，以修圖軟體「小畫家」變造帳戶網路銀行轉帳付款交易狀態查詢畫面。

譚女再截圖以公文函覆北分署，謊稱高某於有氧和韓風訓練班期間，擔任課程講師及助教，均確實到場，工會均有匯款，但被北分署勾稽比對發現資料有異涉造假，轉交檢調偵辦查獲。