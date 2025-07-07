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台電高雄大林電廠經理收賄判3年10月 課長、承辦員圖利緩刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

高雄地院外觀。圖／本報資料照
高雄地院外觀。圖／本報資料照
台電高雄大林火力發電廠郭姓經理、張姓課長、林姓承辦員涉藉經手標案機會，護航下包廠商，高雄地方法院認定郭收賄共一一○萬元，依貪汙罪判刑三年十月；張、林涉圖利罪判二年，緩刑五年。可上訴。

判決指出，郭男二○○六年起在大林發電廠擔任電氣組電機課工程師，二○一八年升任課長後，洪姓廠商因取得電廠標案，須獲取足額工作點數才不會虧損，請託郭指派足夠點數工作給公司，並交付五十五萬元當作賄款。

隔年洪姓男子公司再次得標，同樣請郭男指派足夠點數工作給公司，事成之後又交付五十五萬元賄款給郭。

郭姓男子後來職務調升，由張姓男子接任課長，張男與林姓承辦員為加快程序、或為取得電機課內運用款項，繞過採購法規，直接請張姓廠商交付特定規格產品，並藉著職務之便，多次圖利張姓廠商等人取得標案。

大林電廠在內部清查時發現弊端，移請檢方調查，高雄地檢署去年指揮調查局發動搜索，郭男一開始獲交保，後來檢調查出事證，郭被法院裁定收押禁見。

高雄地院審理時，郭男等均坦承犯行，合議庭考量郭男、張男等犯罪情節，均給予減刑，郭男收賄一一○萬元，依不違背職務收賄罪判刑三年十月，褫奪公權三年，洪姓廠商依交付賄賂罪判刑二年，褫奪公權二年。

張姓課長、林姓承辦員二人，合議庭考量他們是為加快部門採購程序及取得運用款項，才違反採購相關規定，依對主管事務圖利罪各判刑二年，因兩人無前科，未獲取不法所得，另宣告緩刑五年。張姓廠商判一年六月，緩刑三年。

大林電廠 收賄 火力發電廠

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