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涉持鐵鎚敲擊同事致死…台鐵員工判無期徒刑 懲戒法院判免職

中央社／ 台北6日電

台鐵林姓員工因工作摩擦，112年間涉持鐵鎚敲擊同事致死。刑事部分，橋頭地院一審依殺人罪判處無期徒刑公務員懲戒部分，懲戒法院審理後日前判決林男免職。全案可上訴。

判決指出，林男為台鐵公司高雄機務段左營機務分段技術助理，因工作與洪姓業務助理發生爭執而心生怨懟，於民國112年6月1日攜帶鐵鎚敲擊洪男頭、胸等致命部位，洪男當場死亡。橋頭地方法院國民法官法庭依殺人罪判處林男無期徒刑，褫奪公權終身。

台鐵公司高雄機務段為釐清事實及追究行政責任，經行政調查，發現林男於112年6月1日上班時間擅離職守，核予申誡2次懲處。另外，林男因刑事訴訟程序被羈押，被台鐵公司停職。交通部將林男移送懲戒法院審理。

懲戒法院認為，林男不循正當途徑謹慎處理與洪男間的衝突，逕以致命攻擊行為剝奪洪男生命，嚴重損害公務員名譽及政府信譽，判決林男免除職務。可上訴。

台鐵林姓員工因工作摩擦，112年間涉持鐵鎚敲擊同事致死。刑事部分，橋頭地院一審依殺人罪判處無期徒刑；公務員懲戒部分，懲戒法院審理後日前判決林男免職。全案可上訴。非新聞當事人，聯合報系資料照
台鐵林姓員工因工作摩擦，112年間涉持鐵鎚敲擊同事致死。刑事部分，橋頭地院一審依殺人罪判處無期徒刑；公務員懲戒部分，懲戒法院審理後日前判決林男免職。全案可上訴。非新聞當事人，聯合報系資料照

公務員 台鐵 殺人 無期徒刑

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