快訊

第九個縣市跟進宣布！彰化縣今晚6點至12點停班停課

丹娜絲沿台灣海峽北上 盧秀燕宣布：台中今晚6時至12時停班課

中庭花園坪數廣告不實案 遠雄建設興訟抗罰敗訴

中央社／ 台北6日電

遠雄建設及遠雄房地產公司銷售個案「遠雄文心匯」涉中庭花園坪數廣告不實，不服遭公平會開罰共計新台幣220萬元，提起行政訴訟抗罰。台北高等行政法院日前判決駁回，可上訴。

公平交易委員會民國111年10月底認定，遠雄建設及遠雄房地產銷售台中市南屯區建案「遠雄文心匯」時，提供資料供蘋果日報在民國104年8月22日報導，內容描述建案「1、2期社區中間另保留約600坪中庭花園」。

由於遠雄建設及房地產以提供資料方式，讓蘋果日報報導刊登具商業價值的訊息，屬於公平交易法第21條所稱廣告。

然而，遠雄建設於107年11月轉售第2期基地，接手的建設公司卻在108年11月完成第2期建案核准建造執照變更設計，導致已買房的消費者僅有第1期建案約317坪中庭空間，無法提供如報導宣稱的600坪中庭花園。

公平會認定，中庭花園的坪數差距太大，一般消費者很難接受，先前報導內容已涉廣告不實，違反公平交易法第21條第1項規定，對遠雄建設開罰120萬元、遠雄房地產100萬元。

遠雄建設及遠雄房地產不服遭罰，提起行政訴訟，遠雄建設主張相關報導並非廣告，本件並無可罰的廣告行為，遠雄建設更不是廣告主。

遠雄房地產則說，主要是「代為銷售第一期建案」，經全數售出，且遠雄建設於108年6月26日依約給付最後一期酬金時，雙方委任代銷契約即消滅，本件是因接手建設公司，變更第二期建案的設計，連帶影響第一期建案履行，這都與遠雄房地產無涉，請求撤銷原處分。案件由台北高等行政法院審理。

合議庭認定，相關證據可知，遠雄建設與遠雄房地產在代銷契約所涵蓋銷售標的，包括本件建案第1期與第2期，代銷期間至111年3月27日止，建案第1期與第2期之間確實有後院（中庭）大約面積600餘坪。遠雄建設與遠雄房地產確實是廣告主。

判決指出，遠雄建設與遠雄房地產辯稱由銷售數據可知，在報導前的銷售已達36.31%，報導並無招徠效果等語，不僅無視63.69%的銷售是在報導之後，更忽略本件報導以圖文並茂與比較對照方式呈現建案，已具有招徠效果，相關辯稱並無可採。

法院日前認定公平會開罰無誤，遠雄建設與遠雄房地產主張無理由，日前判決駁回，可上訴。

台北高等行政法院 廣告不實 房地產

延伸閱讀

一表看新案重災區！這裡45案0完銷 專家：降價壓力大

遠雄攻北士科 三案齊發

玩水也能遇見哥吉拉！花蓮遠雄海洋公園暑假限定活動開跑

「彰化縣預售屋地圖」上線 買預售屋掌握資訊不怕踩雷

相關新聞

影／豐原一家五口命案 死者女婿嘆嫌15萬交保太輕

豐原一家五口命案，疑遇投資詐騙，其中李姓女嫌犯今天被檢察官以15萬元交保，死者的軍人女婿今天表示，李姓女嫌15萬元交保，...

台電大林電廠經理、課長涉收賄、圖利 認罪均獲減刑

台電大林火力發電廠傳出弊案，郭姓經理、張姓課長、林姓承辦員藉經手標案機會，護航下包廠商獲取足額工作點數，及護航廠商通過標...

偽冒教師簽名詐領補助金 北市動態藝術嘻哈職業工會員工遭起訴

台北市動態藝術嘻哈文化業職業工會譚姓女員工，涉嫌於2022年12月及2023年2月間，向勞動部勞動力發展署申請「產業人才...

愛違法改管車主注意！ 台中警今年卯起來抓 裁罰金破40萬

台中市不時會有改裝排氣管的汽、機車行駛，尖銳噪音影響市民生活品質，台中市警局交通大隊在今年以來，持續與環保局、監理單位辦...

左轉堵車被義交指揮「路口淨空」 駕駛不爽下車互毆

朱姓男子開車在台北市建國南路、市民大道口左轉時，號誌轉紅燈，義交鄭姓男子指揮「路口淨空」，雙方溝通產生誤會，朱下車理論爆...

遛狗未拉緊繩子 他養的狗攻擊柴犬 連柴犬女主人也咬 判拘役30天

基隆市吳姓男子遛狗未拉好繫繩，讓狗衝向陳女飼養的柴犬，陳女保護柴犬時，也被吳男的狗咬傷。雙方事後對醫藥費等賠償金沒有共識...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。