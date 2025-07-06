影／豐原一家五口命案 死者女婿嘆嫌15萬交保太輕

豐原一家五口命案，疑遇投資詐騙，其中李姓女嫌犯今天被檢察官以15萬元交保，死者的軍人女婿今天表示，李姓女嫌15萬元交保，以家屬身分而言認為太過輕，他說以這麼低金額交保，二名嫌犯在外可能串供，或其他疑慮，他希望可加重嚴懲。

立委何欣純今天也到靈堂致意，她表示，很多人對此交保不以為然，認為這種交保和處置太輕，檢方可能有自己考量，她再次呼籲，國人非常痛恨詐騙集團，希望檢調和警察，應再積極面對解決詐騙，她也呼籲國人要有投資詐騙風險觀念，一定要提高警覺。