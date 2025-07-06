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影／豐原一家五口命案 死者女婿嘆嫌15萬交保太輕
豐原一家五口命案，疑遇投資詐騙，其中李姓女嫌犯今天被檢察官以15萬元交保，死者的軍人女婿今天表示，李姓女嫌15萬元交保，以家屬身分而言認為太過輕，他說以這麼低金額交保，二名嫌犯在外可能串供，或其他疑慮，他希望可加重嚴懲。
立委何欣純今天也到靈堂致意，她表示，很多人對此交保不以為然，認為這種交保和處置太輕，檢方可能有自己考量，她再次呼籲，國人非常痛恨詐騙集團，希望檢調和警察，應再積極面對解決詐騙，她也呼籲國人要有投資詐騙風險觀念，一定要提高警覺。
台中市議員謝志忠表示，李姓女團主主導介紹王家去地下錢莊高利貸，王家到他服務處拜託時，打電話催促的是張姓美容師，一人主導被害人拿房子借高利貸幫忙討債，另一人打電話催促王家快做，謝志忠說，這二人不是合作關係嗎？二人現在都在外不會串供嗎，他請檢察官再考慮看看。
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