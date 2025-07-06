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偽冒教師簽名詐領補助金 北市動態藝術嘻哈職業工會員工遭起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

台北市動態藝術嘻哈文化業職業工會譚姓女員工，涉嫌於2022年12月及2023年2月間，向勞動部勞動力發展署申請「產業人才投資方案」、「企業人力資源提升計畫」的補助勞工訓練費用時，竟以偽造的授課講師及助教簽名，申請4筆共69300元的補助金，新北地檢署依偽造文書等罪起訴譚女。

檢調查出，勞發署「產業人才投資方案」中包含「產業人力投資計畫」及「提升勞工自主學習計畫」，與「企業人力資源提升計畫」原意是結合訓練單位或事業單位，提供各項訓練課程，並補助勞工訓練相關費用。

不料譚女於2022年12月27日，向勞發署北基宜花金馬分署申請「流行嘻哈有氧訓練班第04期」學員補助費用時，涉嫌偽冒該工會高姓講師兼助教的授課費用領據簽名，謊稱工會已支付高某講師費33600元、助教費12000元。

接著。譚女又在2023年2月23日故技重施，於申請「流行嘻哈韓風KPOP訓練班第02期課程」補助費用前，多次偽造高某在學員簽到退、教學日誌及授課費用領據上的簽名，謊稱工會已支付講師費19200元及助教費4500元。

後來高某發現此事向北分署陳情，北分署發函要求該工會說明時，譚女明知該工會僅在2022年9月4日至12月9日間，以公會譚姓副理事長擔任負責人的另一運動整合行銷公司，支付34000元給高某，竟以修圖軟體小畫家，變造帳戶網路銀行轉帳付款交易狀態查詢畫面的截圖，以工會名義函覆北分署，讓北分署察覺有異，將案件轉交檢調偵辦。

台北市動態藝術嘻哈文化業職業工會譚姓女員工，涉嫌於2022、2023年間，2度以偽造的授課講師及助教簽名，詐領4筆共69300元的補助金遭新北檢起訴。圖／示意圖、非當事人，聯合報系資料照片
台北市動態藝術嘻哈文化業職業工會譚姓女員工，涉嫌於2022、2023年間，2度以偽造的授課講師及助教簽名，詐領4筆共69300元的補助金遭新北檢起訴。圖／示意圖、非當事人，聯合報系資料照片

人力 檢調 職業工會

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