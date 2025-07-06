台電大林電廠經理、課長涉收賄、圖利 認罪均獲減刑

台電大林火力發電廠傳出弊案，郭姓經理、張姓課長、林姓承辦員藉經手標案機會，護航下包廠商獲取足額工作點數，及護航廠商通過標案，高雄地院審理後，依貪污罪判郭姓課長3年10月，張姓、林姓承辦員則判刑2年，均宣告緩刑5年。可上訴。

判決指出，郭男2006年起在台電大林廠擔任電氣課工程師，2018年時郭擔任課長時，洪姓廠商因取得電廠標案，需獲取足額工作點數才不會虧損，便請託郭男協助，指派足夠點數工作給洪男公司，洪則交付55萬元當作賄款。

2019年，洪男公司再次得標工作，他再利用同一手法，請郭姓課長指派足夠點數工作給他公司，事成之後再交付55萬元給郭男。

事後郭男調升，由張姓課長接手，張男與林姓承辦員卻繞過採購法規，直接請張姓廠商交付特定規格的產品，並藉由兩人職務之便，多次圖利張姓廠商等人取的標案。

事後大林電廠自清發現，雄檢獲報後，指揮調查局高雄市調處發動搜索，郭男當時複訊後一度獲得交保，後因事證充足由法院裁定羈押禁見。

高雄地院審理時，郭男等涉案人均坦承犯行，合議庭考量郭男、張男等人犯罪情節，均給予減刑，郭男收賄共110萬元，判刑3年10月；張男、林男等人，則考量他們是為加快程序或為取得電機課內得運用款項，依對主管事務圖利罪判刑2年，另宣告緩刑5年。