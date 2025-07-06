愛違法改管車主注意！ 台中警今年卯起來抓 裁罰金破40萬

台中市不時會有改裝排氣管的汽、機車行駛，尖銳噪音影響市民生活品質，台中市警局交通大隊在今年以來，持續與環保局、監理單位辦理聯合稽查，今年已執行63場，裁罰123輛違規車，罰金達40萬8000元，另也通報噪音車達4萬3000餘件，提醒車主不要違規，以免受罰。

台中市警局交通大隊在今年1月至6月，結合環保局、台中區監理所共同執行「環、警、監聯合稽查」63場次，攔檢437輛疑似改裝噪音車，環保局當場裁罰123輛，裁罰金額高達40萬8千元，另外也已蒐證通報4萬3385件噪音車輛，移送環保局審查，呼籲違規民眾切勿心存僥倖。

交大表示，改裝排氣管的汽機車，行駛在路上「炸街」，雖然讓車主、駕駛個人獲得行駛樂趣，但卻對市民生活造成困擾，也危及交通安全。

市警局今年結合環保及監理單位共同執法，針對噪音車經常出入、常見聚集行駛路段及時段，循「環、警、監聯合稽查」合作機制，藉由專業分工強力掃蕩、當場開罰，強力嚇阻改裝車輛競速危駕。

交大提醒，依照道交條例規定，改裝排氣管不依規定申報登記，處汽車所有人900元以上、1800元以下罰鍰，今年上半年已取締非法改裝機車排氣管361件，從源頭掃蕩非法改裝、噪音擾民歪風。

噪音檢驗不符合標準者，則依噪音管制法第26條規定，處車輛所有人或使用人1800元以上3600元以下罰鍰，並通知限期改善，屆期仍未完成改善者，按次處罰。