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左轉堵車被義交指揮「路口淨空」 駕駛不爽下車互毆

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

朱姓男子開車在台北市建國南路、市民大道口左轉時，號誌轉紅燈，義交鄭姓男子指揮「路口淨空」，雙方溝通產生誤會，朱下車理論爆發肢體衝突，兩人拉扯後互毆，均被警方帶回分依傷害、妨害公務罪函送。

警方調查，上月25日晚間6時許，32歲朱姓男子開車沿建國南路往北行駛，欲左轉市民大道高架道路時號誌轉紅燈，逢交通尖峰時段，車流回堵；義交54歲鄭姓男子上前指揮，引導朱倒車切齊槽化線避免影響東西向車流。

雙方溝通產生誤會，朱往前行駛，下車與鄭拉扯後互毆，兩人頭部及臉部擦挫傷，員警獲報到場區隔雙方，帶回大安警分局新生南路派出所。

朱稱開車準備訪友，義交口氣不好。雙方相互提出傷害告訴，朱針對協助交通指揮、疏導與管制等任務的義交施以暴力行為，涉犯妨害公務。

大安分局表示，行經路口時即使前方號誌綠燈，發現前行或要轉彎進入車道已壅塞無法通行，應停在停止線後方停等，以免號誌轉紅燈後，車輛停留路口或行人穿越道，影響車流或行人無法順利通行。

朱姓男子開車在台北市建國南路、市民大道口左轉時，義交鄭姓男子指揮路口淨空，朱下車理論爆發肢體衝突，兩人拉扯後互毆。記者李奕昕／翻攝
朱姓男子開車在台北市建國南路、市民大道口左轉時，義交鄭姓男子指揮路口淨空，朱下車理論爆發肢體衝突，兩人拉扯後互毆。記者李奕昕／翻攝

妨害公務 溝通 紅燈

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