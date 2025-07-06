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遛狗未拉緊繩子 他養的狗攻擊柴犬 連柴犬女主人也咬 判拘役30天

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市吳姓男子遛狗未拉好繫繩，讓狗衝向陳女飼養的柴犬，陳女保護柴犬時，也被吳男的狗咬傷。雙方事後對醫藥費等賠償金沒有共識，未能和解，吳男被控犯過失傷害罪。法官審理後，認定吳男犯行，判處拘役30日，可易科罰金。全案可上訴。

判決指出，吳姓男子去年5月19日下午出門遛狗，走到基隆市安樂區基金一路135巷21弄住處樓下開放場所時，吳養的狗看見陳姓女子帶出門的小型柴犬，情緒失控並想衝向陳女飼養的柴犬。

吳男未能緊牽住繫繩，導致他養的狗掙脫繩索控制，撕咬陳女的柴犬。陳女為阻止她養的柴犬被咬傷，用身體阻隔2隻狗，並動手制止，結果也遭吳男養的狗咬到手臂、腿部。

陳女的左大腿及右前臂多處遭吳男的狗咬傷，雙方事後對醫藥費支出協調不成，陳女報案。基隆警四分局調查後送辦，基隆地檢檢察官偵查後，依過失傷害罪嫌起訴吳男。

基隆地方法院法官審理後指出，吳男對自己養的狗咬傷陳女，在警詢、檢訊及法官審理時的自白，與陳女指訴情節大致相符，並有陳女提出的傷勢照片、醫院和診所診斷證明書佐證，認定吳男犯過失傷害犯罪。

法官審酌吳男帶飼養的狗外出，不緊握繫繩，牢牢看緊犬隻，致使咬傷他人應予責難。吳男事後未與陳女達成調解，陳女受傷害未能獲得彌補，故不應輕縱。

法官考量吳男坦承犯行，態度尚可，及曾有多次支出陳女就醫的醫藥費，並非分文未賠，兼衡吳男犯罪動機、過失程度、陳女傷勢程度及吳男自承高職畢業、未婚、賣肉圓維生等情狀，判拘役30日，如易科罰金以1000千折算1日。陳女在判決後，另提出刑事附帶民事訴訟，向吳男求償。

吳姓男子遛狗未拉好繫繩，讓狗衝向陳女飼養的柴犬，陳女也被咬傷。基隆地方法院審理後，依過失傷害罪判吳男拘役30日，可易科罰金。全案可上訴。本報資料照
吳姓男子遛狗未拉好繫繩，讓狗衝向陳女飼養的柴犬，陳女也被咬傷。基隆地方法院審理後，依過失傷害罪判吳男拘役30日，可易科罰金。全案可上訴。本報資料照

基隆 柴犬 醫藥

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