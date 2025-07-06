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車禍說好各自處理...對方重返現場告肇逃 警開罰法官撤單
台中市王姓男子在前年10月騎機車行經太平區時，逆向行駛到對向車道時，也與另名逆向騎機車的徐姓駕駛發生碰撞，王、徐二人講好各自負擔車損，無身體大礙後離開，未料徐因胸口疼痛，事後返回現場報警，警方告發王肇事逃逸，開罰4500元，一審採信王男說詞，認離場符合法規，撤銷罰單。
判決指出，王姓男子在前年10月初時，騎機車行經太平區，駛進道路時違規跨越雙黃線，駛入對向車道，未料與對向也逆向行駛徐姓機車騎士發生碰撞，王、徐二人當下檢視身體狀況、車損，協議好「不報警，也不互相請求財損、醫藥費」，各自離開。
徐姓騎士事後因感覺胸口疼痛，且機車車頭有受損，又重返現場報警，警方調查，王男有逆向行駛、肇事逃逸等兩項違規，依法告發1200元、4500元。
王男收到罰單後不服，向台中高等行政法院地方行政訴訟庭提告，聲請撤銷罰單，王男主張，他承認逆向行駛，警方開罰有據，不過肇事逃逸部分，他強調已與對方當場講好，同意各自負擔，不知道對方又會報警，認為開罰無據。
法官指出，根據道路交通事故處理辦法第三條第一項第五款規定，發生事故後，駕駛人或肇事人應通知警察機關，不過無人受傷或死亡且當事人自行和解者，不在此限。
法官審認，根據相關卷證，二人傷勢沒達到需要即時救護程度，且案發後，二人已成各自處理各自車損部分協議，同意對方離開事故現場，符合法規規定，此案王男不構成肇事逃逸的違規，撤銷罰單，判免罰，仍可上訴。
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