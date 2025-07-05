妻狂查勤逼出恐慌症 新竹工程師要離婚法官這原因不准

新竹工程師3度訴請離婚，聲稱遭妻長期懷疑與異性曖昧，多次奪取手機查勤，導致爭吵不斷，還因此看精神科，出現手抖恐慌等症狀，主張婚姻已破裂難以維持。但法官認為，兩人仍同居同床，日常互動如常，無法認定婚姻已達無法回復的破綻，駁回離婚之訴。

工程師主張，他與妻子2021年結婚，婚後對方卻常無端懷疑他與異性曖昧，常在他上班時間撥打電話打擾，亦多次打視訊電話，還要求查看手機，甚至動手奪取，兩人多次吵架，妻子吵架時多次以手腳攻擊他，讓他身心俱疲、對妻子已沒有愛，他也因婚姻壓力至精神科就醫。

女方則堅決反對離婚，強調2人不僅共同經營娃娃機事業，也經常出遊、共進晚餐，甚至一同前往人工生育門診，努力備孕，生活互動自然真切。她表示，即便偶有爭執，也會主動包容、軟性溝通，近期更曾赴衛生所心理諮商，希望修補婚姻關係，並否認有施暴或精神虐待。

工程師母親古女則說，雖然知道兩人偶有吵架，但她沒有與他們同住，不清楚詳細情況。她說媳婦曾在半夜打電話來說吵架的事，自己也知道兒子之前提過兩次離婚，但她態度上傾向不贊成離婚，但若真的無法繼續，也尊重兩人的決定。

法官審理，雖原告曾2度撤回離婚訴訟，此次重提訴求，但在未舉證具體施暴或虐待事實下，僅以日常磨擦、情緒困擾為由，尚難認已達不堪同居或重大破綻的標準。且兩人目前仍同住生活，共同經營事業，並持續討論生育等重大家庭規畫，顯見婚姻尚存互動與意願。

法官認為，婚姻中偶有摩擦實屬常情，若無明確證據證明女方有使婚姻難以維持的具體行為，難認婚姻已客觀破裂。最終駁回離婚之訴。

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