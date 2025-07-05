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不滿鄰居封路擋道 新竹男喊「緊急避難」開車壓爛她家火龍果園
新竹李男與鄰居鄭女長年因土地糾紛積怨已久，李男不滿鄭女在自家土地種植火龍果、設立水泥柱，聲稱阻礙通行，竟駕駛小貨車直接開進對方農地將火龍果園壓毀。新竹地院依毀損他人物品罪判李男有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。
判決書指出，李男與鄭女因土地權屬與道路通行問題產生糾紛，2024年7月13日前某日，李男駕駛自用小貨車進入鄭女土地，刻意碾壓鄭女所種植的火龍果及設置的水泥柱，導致作物與設施嚴重損壞。鄭女發現後報警提告。
李男辯稱，因鄭女封路導致他家無水無電，水車亦無法進到他家影響生活，才會出於「緊急避難」開車破壞障礙。
不過法官勘查現場照片與證人供詞後發現，鄭女並未完全封路，仍保有約1米寬通道可供通行，種植的火龍果及水泥柱，與路旁圍籬尚有間距，並非以圍欄全面間隔，使人、車均無從通行。李男也坦承仍可開車出入，僅是「不方便」，與法律所稱的「猝遇危難」並不相符。
法官認為，李男明知與鄰地有紛爭，卻以違法手段處理，未見悔意，亦未與對方和解，審理期間還多次遲到、未到庭，態度不佳，最終依毀損他人物品罪判處李男有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。
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