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用襪纏嘴又狠踢不餵食 新竹休學男大生虐死貓遭判3月

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹休學中的張姓男大生涉嫌長期虐待家中飼養貓隻，非但不餵食，還長期施暴，甚至用襪子纏繞貓咪嘴巴與頸部，再把貓咪從租屋處騎樓踹踢到馬路致死。新竹地院依違反動物保護法判處有期徒刑3月、併科罰金20萬元。

法官調查，張男於2024年7月起在新竹市租屋處飼養花貓與黑貓各一隻，卻未妥善照顧，甚至多次以不明方式施暴花貓，導致貓隻身上有新舊不一的小型創傷，且長期未餵食。去年10月6日更以襪子纏繞花貓口鼻與頸部，再將其踢出屋外，貓隻倒臥馬路，最終因肺葉撕裂、肋骨骨折等傷勢呼吸窘迫致死。

新竹市動物保護及防疫所接獲民眾通報，循線找到貓屍後報警處理。經法醫解剖報告指出，貓隻死前疑有一段時間未進食，身上並留有多處外傷、內出血及重要器官受損情形，與遭人蓄意傷害致死相符。

張男在警詢中辯稱，僅因花貓不願乖乖吃藥才用襪子纏住其嘴巴，並稱因貓抓人太用力而將牠趕出家門，否認有踢貓或虐待行為。

法官認為，張男身為飼主卻未善盡照護義務，致使動物處於不當環境中傷重死亡，所為實有不該，考量其最終坦承犯行，最後依動物保護法判刑3月，併科罰金20萬元。

新竹休學中的張姓男大生涉嫌長期虐待家中飼養貓隻，非但不餵食，還長期施暴，甚至用襪子纏繞貓咪嘴巴與頸部，再把貓咪從租屋處騎樓踹踢到馬路致死。圖／朱健銘提供
新竹休學中的張姓男大生涉嫌長期虐待家中飼養貓隻，非但不餵食，還長期施暴，甚至用襪子纏繞貓咪嘴巴與頸部，再把貓咪從租屋處騎樓踹踢到馬路致死。圖／朱健銘提供

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