台南88槍擊案藏匿人犯判6月 檢方不准王文宗易科罰金要坐牢

台南88槍擊案，檢方起訴認「紅龜」洪政軍教唆槍手孔祥志犯下槍擊案，學甲慈濟宮董事長王文宗資助洪、孔兩人在大陸藏匿，王文宗被判6月，但檢方不准他易科罰金或易服勞役，聲明異議遭台南地院駁回後提抗告，台南高分院認屬檢察官裁量權合法行使範圍而駁回確定。

王文宗因藏匿人犯，一審認他犯使犯人隱避罪判6月，不服上訴二審駁回。檢察官核發執行傳票，要求他於今年2月18日到案執行，當場告知不得易科罰金，另給3月20日執行傳票，經詢問同案郭、楊2人均准予易科罰金，並於3月27日發函要求他於4月11日到案入監執行。

他為此聲明異議，台南地院認本案執行時是否以易科罰金、易服社會勞動方式處理，於執行檢察官審酌是否具有「難收矯正之效，或難以維持法秩序」事由為裁量，且檢方依法執行其職權，核無逾越法律授權、專斷等濫用權力情事而駁回。

王文宗主張，原審多次認定他並非槍擊案主謀，於偵查及歷審均坦承犯行，並未浪費司法資源，且本案其他藏匿人犯受刑人，似均已繳納罰金完畢。同時，他以2008年間因賄選遭羈押後判緩刑確定，近20年間均未再有刑事案件判決確定紀錄，若准許他易科罰金，並無難收矯正之效或難以維持法秩序情事。

王文宗表示，目前為水產台灣分公司總經理，工作穩定，如入監執行失去工作，將難以再次尋覓穩定工作，家庭頓失收入，且妻子有病在身，尚有2700多萬貸款須償還，如令入監執行，將產生新的社會問題，是對法秩序的重大危害。

他也指出，擔任學甲慈濟宮董事長多年，任內出錢出力，協助政令推廣、國家防疫、地震震災等各項公益，更補助生活困頓清寒人士，平時努力造福鄉里不求回報，於本案雖有過錯，惟坦承犯行、勇敢面對，也受有罪判決，已應得處罰。

台南高分院指出，雖王文宗主張其入監服刑，家中頓失經濟支柱，嚴重影響公司員工生計及鄉里清寒民眾。惟現行刑法中有關得易科罰金規定，已刪除「因身體、教育、職業、家庭或其他正當事由，執行顯有困難」規定。