嘉義民雄公墓遷葬設光電場 爆弊案前後任鄉長都被傳喚

嘉義縣民雄鄉平和村第11公墓去年底開始遷葬及整地，擬新建光電設施及禮儀廳，逾百人今天聚集抗議，盼將禮儀廳遷至大崎村，卻意外爆出光電廠商疑似行賄，當年公所未採用9%回饋廠商，而是讓6.5%回饋廠商決標，檢調日前大動作傳喚前後任鄉長等24人。

據了解，前鄉長何嘉恒任內推動第11公墓改建為光電場，多間投標廠商提出9%至6.5%不等回饋金，鄉公所決標回饋金6.5%廠商，遭疑圖利廠商嫌疑，檢調6月25日傳喚何嘉恆等24人，入獄的代表會前主席周榮茂也被借提，其中廠商3人分別以50萬、20萬、10萬交保。

檢方指出，原殯葬用地推動遷葬後，對外標租作為光電案場，疑有廠商對周榮茂行賄，嗣後行賄業者順利得標，未確認是否有相關公務員涉案，故對前後任鄉長、相關公務人員搜索及訊問，訊後3名涉嫌行賄業者交保，周榮茂因另案在監不另處分，其餘人均請回。

民雄鄉農會總幹事陳加茂說，民雄鄉西邊有新港殯葬園區，東邊有嘉義市政府火葬場，最近參加告別式，發現十方福報生命園區還有10多個禮儀廳沒人使用，新建禮儀廳是否有效果仍需評估，村長為了40萬元回饋金沒到場，送葬隊伍敲鑼打鼓，恐影響居民。

民雄鄉前鄉長何嘉恒說，第11公墓好不容易都遷至第23公墓，讓村莊恢復清幽，四周都有住戶，他當年並未規畫在平和村設殯儀館，而是要在大崎村設置殯儀館，鄰近國道3號交通便利，減少送葬隊伍出入村莊，質疑公所開公聽會草率，很多人都不知道。

民雄鄉長林于玲說，近年殯葬及禮儀廳需求逐年增加，何嘉恒本來就規畫種電，民雄人缺少一個禮儀廳，她將計畫做得更完美，讓大家不用再跑到水上鄉，開公聽會時地方村民並未反對，只有針對回饋金提出意見，最後協調一次性提供40萬元回饋金。

民雄鄉民代表會主席凃文生說，這場抗議活動真的很好笑，在場抗議幾乎不是村莊在地人，連村長都沒有到場，來的都是其他村莊的人，何嘉恒當年規畫在大崎村新建禮儀廳，前縣長陳明文還要動用縣款1億多元新闢道路，後來被抗爭就告吹，怎麼可能又改去大崎村。