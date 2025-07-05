台中9月大男嬰遍體鱗傷遭虐身亡 狠父坦承「下手過重」遭起訴

台中廖姓男子不滿9個月大兒子哭鬧，情緒失控竟徒手、拿玩具痛毆男嬰一頓，驚覺其失去呼吸心跳緊急送醫仍死亡，廖一度辯稱小孩疑「趴睡窒息」，但男嬰身上有明顯瘀青外傷，檢方第一時間將廖聲押獲准，偵結依凌虐致死罪嫌起訴他，全案將由國民法官審理。

警方、消防2024年8月22日下午5點多獲報，東區公園東路有1名9月大男嬰在家失去呼吸心跳，送往中國附醫急救，晚上7點多仍死亡。

警方初步調查時，廖男（27歲）與甘姓妻子（23歲）稱男嬰疑似趴睡才造成窒息，但醫院發現男嬰身上有瘀青等外傷，明顯是外力造成。

廖男被帶回派出所後才坦言，因兒子哭鬧，他一時失控才動手，有徒手、拿玩具痛毆男嬰，未料力道過猛才釀悲劇，檢方第一時間也依凌虐幼童致死等罪嫌將廖男向法院聲押獲准。

由於後續男嬰遺體解剖鑑定，送交醫院專家分析等，台中地檢署待報告函覆齊全後，佐以相關證詞認定廖男犯嫌重大，偵結依凌虐幼童致死等罪嫌起訴他，全案移審後將由台中地院國民法庭審理。

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