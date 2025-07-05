快訊

桃園風禾公園有蛇！民眾拍照PO網 網友留言不妙快閃

丹娜絲「通過台灣海峽」機率最高 粉專：明晚暴風圈觸陸 14縣市高風險

末日不是7月5日！農民曆揭「大凶之日」 他驚呼：跟921很像

台中9月大男嬰遍體鱗傷遭虐身亡 狠父坦承「下手過重」遭起訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中廖姓男子不滿9個月大兒子哭鬧，情緒失控竟徒手、拿玩具痛毆男嬰一頓，驚覺其失去呼吸心跳緊急送醫仍死亡，廖一度辯稱小孩疑「趴睡窒息」，但男嬰身上有明顯瘀青外傷，檢方第一時間將廖聲押獲准，偵結依凌虐致死罪嫌起訴他，全案將由國民法官審理。

警方、消防2024年8月22日下午5點多獲報，東區公園東路有1名9月大男嬰在家失去呼吸心跳，送往中國附醫急救，晚上7點多仍死亡。

警方初步調查時，廖男（27歲）與甘姓妻子（23歲）稱男嬰疑似趴睡才造成窒息，但醫院發現男嬰身上有瘀青等外傷，明顯是外力造成。

廖男被帶回派出所後才坦言，因兒子哭鬧，他一時失控才動手，有徒手、拿玩具痛毆男嬰，未料力道過猛才釀悲劇，檢方第一時間也依凌虐幼童致死等罪嫌將廖男向法院聲押獲准。

由於後續男嬰遺體解剖鑑定，送交醫院專家分析等，台中地檢署待報告函覆齊全後，佐以相關證詞認定廖男犯嫌重大，偵結依凌虐幼童致死等罪嫌起訴他，全案移審後將由台中地院國民法庭審理。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage
示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage

國民法官 失控 死亡

延伸閱讀

司法院問卷調查 國民法官參審後信任司法達98.7%

彰化芳苑逆倫慘劇 66歲母疑遭女兒殺害檢方聲押獲准

影／痛毆女牙醫...竹聯幫涉幫喬千萬債務 地球村負責人今移送畫面曝光

抽血後瘀青別驚慌 但持續擴大、手麻、無力還是要注意

相關新聞

調任二審檢察官 檢審會委員推薦偵辦京華城案北檢江貞諭等35人

法務部檢察官人事審議委員會昨開會前會，討論二審檢察官人事通案調動名單，9位檢審委員聯合推薦調行政執行署辦事檢察官黃惠玲、...

台中9月大男嬰遍體鱗傷遭虐身亡 狠父坦承「下手過重」遭起訴

台中廖姓男子不滿9個月大兒子哭鬧，情緒失控竟徒手、拿玩具痛毆男嬰一頓，驚覺其失去呼吸心跳緊急送醫仍死亡，廖一度辯稱小孩疑...

假牙公司總監開BMW市區狂飆113公里 撞飛19歲女騎士下場曝

台中沈姓男子擔任某假牙公司總監，去年底駕駛1輛黑色BMW轎車行經北屯東山路，不顧速限50公里，卻以高達113公里時速狂飆...

家暴男打斷妻下巴、險揍瞎左眼 她還求情：盼老公回家團圓

台中紀姓男子只因妻子牽機車滑倒，就揮拳重擊她頭臉打到左眼幾乎失明，還曾持鐵鎚打妻子頭，揍到雙下顎骨折嘴巴無法閉合，紀妻ㄧ...

假交易搶幣商236萬害死人 2嫌與家屬調解二審獲改判

邱姓及樓姓男子等人策畫行搶虛擬貨幣商，去年4月約陳姓男子佯稱交易搶走236萬元現金，逃離時將趴在汽車引擎蓋試圖阻擋的陳男...

台中興中街大火釀6死 房客被罵縱火、房東堆雜物…2人判賠600萬

台中市興中街2022年住宅大火釀6死慘劇，鄭姓房客在房間養羊被莊姓女房東罵、驅趕憤而縱火，莊姓房東則堆積大量雜物遭罰35...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。