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假牙公司總監開BMW市區狂飆113公里 撞飛19歲女騎士下場曝

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中沈姓男子擔任某假牙公司總監，去年底駕駛1輛黑色BMW轎車行經北屯東山路，不顧速限50公里，卻以高達113公里時速狂飆，過彎失控衝到對向撞飛騎機車的楊姓女子，害楊掉落山谷慘死，檢方偵結依過失致死罪嫌起訴沈。

檢警調查，沈男（31歲）2024年12月24日早上9點多開車經北屯區東山路2段，間入彎道時未減速加上車速過快，輪胎失控打滑衝向對向車道，楊姓騎士（19歲）正好迎面而來閃避不及，當場遭沈的撞飛掉落一旁深約6公尺的山谷。

楊女顏面、肢體多處骨折、頸椎斷裂且氣血胸，緊急送醫搶救仍因顱腦損傷、創傷性休克身亡。

檢方查，現場速限為50公里市區道路，沈卻以高達113公里速度行經，但他犯後留在現場向警方自首，偵結依過失致死罪嫌起訴他，請法院依道路交通管理處罰條例加重其刑，並依自首規定減刑。

台中沈姓男子擔任某假牙公司總監，去年底駕駛1輛黑色BMW轎車以時速113公里撞死楊姓女騎士。圖／報系資料照
台中沈姓男子擔任某假牙公司總監，去年底駕駛1輛黑色BMW轎車以時速113公里撞死楊姓女騎士。圖／報系資料照
案發後警方採證沈男駕駛的黑色BMW轎車。圖／報系資料照
案發後警方採證沈男駕駛的黑色BMW轎車。圖／報系資料照

失控 撞飛 過失致死

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