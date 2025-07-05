假牙公司總監開BMW市區狂飆113公里 撞飛19歲女騎士下場曝

台中沈姓男子擔任某假牙公司總監，去年底駕駛1輛黑色BMW轎車行經北屯東山路，不顧速限50公里，卻以高達113公里時速狂飆，過彎失控衝到對向撞飛騎機車的楊姓女子，害楊掉落山谷慘死，檢方偵結依過失致死罪嫌起訴沈。

檢警調查，沈男（31歲）2024年12月24日早上9點多開車經北屯區東山路2段，間入彎道時未減速加上車速過快，輪胎失控打滑衝向對向車道，楊姓騎士（19歲）正好迎面而來閃避不及，當場遭沈的撞飛掉落一旁深約6公尺的山谷。

楊女顏面、肢體多處骨折、頸椎斷裂且氣血胸，緊急送醫搶救仍因顱腦損傷、創傷性休克身亡。